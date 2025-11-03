Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

Как женщине удалось пешком дойти до Доброполья?

Она не брала с собой никакой еды, кроме паштетов в банках. Спала в машинах, которые не сгорели.

Птиц в небе меньше, чем дронов. Ну дрон за дроном! Вышла на улицу, 20 минут посидела – 3 дрона пролетело. Ну разве это можно выдержать, какие нервы это выдержат!

– вспоминает Нина Петровна.

Она говорит, что ее ждут в Одессе. Из Мирнограда ей удалось дойти до Доброполья, а дальше ее "немного подвезли мотоциклом". Дорогу спрашивала у людей. Проходила в том числе Родинское, где идут бои.

Показываем на карте Покровско-Мирноградскую агломерацию, Родинское и Доброполье

Расстояние между Мирноградом и Добропольем – 22 километра.



Примерный путь Нины Петровны / Скриншот 24 Канала

Дрон летит – я в посадку. Потом пролетел – пошла дальше. Шла уже на риск. Мне 70, думала, уже не дойду,

– плачет женщина.

И честно признается: не уезжала, досиделась до последнего.

Помогли военные, с которыми она была в хороших отношениях. Из их подвала, где есть интернет, Нина Петровна звонила в Чехию. Там ее дети, которые присылали деньги и призывали выезжать. Но она не хотела, потому что ухаживала за другой женщиной, 85-летнюю, которую бросили на произвол судьбы.

Впрочем, с Ниной Петровной никто не захотел идти, все сидят по подвалам. Женщина взяла с собой кравчучку, несколько сумок и рюкзак.

Ни слез уже нет, ничего. Нервы на пределе,

– говорит она.

"Доброполье в Донецкой области находится под постоянным огнем войск России. Если еще летом город жил привычной жизнью, то осенью он фактически оказался на грани выживания", – отмечают журналисты.

Заезд в город контролируют дроны. Интернета нет, людей остается мало. Впрочем, по словам волонтеров, те, кто остался, часто отказываются выезжать.

Из 10 заявок на выезд удается реализовать только 5. Иногда на стариков может повлиять только смерть близкого человека у них на глазах.

Но этого можно было избежать, если бы о выезде задумались вовремя, сетуют "Белые ангелы".

ВСУ давят на Добропольское выступление, чтобы отвлечь россиян от Покровска

Об этом 3 ноября заявил Александр Сырский.

Увеличиваем давление на Добропольском выступлении. Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска,

– рассказал главком.

Под Покровском украинские войска усиливают дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами.

7 корпус ДШВ утверждает, что на направлении продолжают привлекать больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

В целом официальные заявления по Покровску такие: ситуация тяжелая, россияне в городе есть, но продолжается их зачистка.