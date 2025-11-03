Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Як жінці вдалося пішки дійти до Добропілля?

Вона не брала з собою жодної їжі, окрім паштетів у банках. Спала в машинах, які не згоріли.

Птахів у небі менше, ніж дронів. Ну дрон за дроном! Вийшла на вулицю, 20 хвилин посиділа – 3 дрони пролетіло. Ну хіба ж це можна витримати, які нерви це витримають!

– згадує Ніна Петрівна.

Вона говорить, що на неї чекають в Одесі. З Мирнограда їй вдалося дійти до Добропілля, а далі її "трохи підвезли мотоциклом". Дорогу запитувала в людей. Проходила в тому числі Родинське, де тривають бої.

Показуємо на карті Покровсько-Мирноградську агломерацію, Родинське та Добропілля

Відстань між Мирноградом і Добропіллям – 22 кілометри.



Приблизний шлях Ніни Петрівни / Скриншот 24 Каналу

Дрон летить – я в посадку. Потім пролетів – пішла далі. Ішла вже на ризик. Мені 70, думала, вже не дійду,

– плаче жінка.

І чесно зізнається: не їхала, досиділа до останнього.

Допомогли військові, з якими вона була в добрих стосунках. З їхнього підвалу, де є інтернет, Ніна Петрівна дзвонила в Чехію. Там її діти, які надсилали гроші та закликали виїздити. Але вона не хотіла, бо доглядала іншу жінку, 85-річну, яку кинули напризволяще.

Втім, з Ніною Петрівною ніхто не захотів іти, всі сидять по підвалах. Жінка взяла з собою кравчучку, кілька сумок і рюкзак.

Ні сліз уже нема, нічого. Нерви на межі,

– говорить вона.

"Добропілля на Донеччині перебуває під постійним вогнем військ Росії. Якщо ще влітку місто жило звичним життям, то восени воно фактично опинилося на межі виживання", – наголошують журналісти.

Заїзд у місто контролюють дрони. Інтернету немає, людей залишається мало. Утім, за словами волонтерів, ті, хто лишився, часто відмовляються виїжджати.

Із 10 заявок на виїзд вдається реалізувати лише 5. Часом на стареньких може вплинути лише смерть близької людини у них на очах.

Але цьому можна було запобігти, якби про виїзд задумалися вчасно, нарікають "Білі янголи".

ЗСУ тиснуть на Добропільський виступ, щоб відволікти росіян від Покровська

Про це 3 листопада заявив Олександр Сирський.

Збільшуємо тиск на Добропільському виступі. Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська,

– розповів головком.

Під Покровськом українські війська посилюють додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами.

7 корпус ДШВ стверджує, що на напрямку продовжують залучати більше штурмових підрозділів та спецпризначенців.

Загалом офіційні заяви щодо Покровська такі: ситуація важка, росіяни в місті є, але триває їхня зачистка.