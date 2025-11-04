Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
Наскільки росіяни просунулися в Покровську?
На 11 годину 4 листопада відомо, що ворог має 4 просування в Покровську.
Масштаби просування росіян у Покровську: дивіться карту Deep State
Важливо, що є і просування поблизу села Козацьке Покровського району, яке розташовано біля Мирнограда. До вересня 2024-го село мало назву Московське, під нею і залишилося на карті Deep State.
Рух росіян в бік Мирнограда: дивіться мапу Deep State
Окрім цього, ворог просунувся поблизу Борівської Андріївки біля Куп'янська на Харківщині та Карпівки на Боровському напрямку (це також Харківщина).
Росіяни пруть на Харківщині: рух на карті Deep State
Яка ситуація в Покровську на цю мить?
В ГУР офіційно підтвердили висадку десанту. До того ж там показали унікальні кадри операції.
Розвідувальна група висадилася без парашутів просто в районі активних бойових дій. Осінтери з "Кіберборошна" вважають, що всі дії відбуваються на території заводу "Електродвигун" в північно-західній частині Покровська.
"Після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу", – написали розвідники.
І виклали фото Кирила Буданова, який керує операцією.
Всіх деталей у відомстві, звісно, не розкрили. Та повідомили, що десантниками були бійці спецпідрозділу "Тимура" ГУР. Вони діють "в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста". Залучені й інші спецпідрозділи ГУР МО України.
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів 24 Каналу, що завдання спецпризначенців – забезпечити "горловину", аби уникнути оперативного оточення. Росіяни закріпилися на півдні та південно-західних околицях, а Сили оборони стабільно утримують східну частину Покровська.
На 8 ранку в Генштабі написали, що на Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 штурмових дій агресора.