Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Як ГУР проводить операцію у Покровську?

Бойову роботу у Покровську Донецької області проводять бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.

На опублікованому відео зафіксовано висадку десанту ГУР та знищення позицій і живої сили російських окупаційних підрозділів.

Одним із найнебезпечніших епізодів, показаних у відео, називають висадку розвідгрупи без парашутів прямо в районі активних бойових дій.

Фрагменти з кабіни вертольота показують, як екіпажі заходять на мінімальній висоті, щоб уникнути виявлення FPV-дронами та засобами ППО. На землі бійці негайно займають позиції й переходять до штурмових дій.

Як бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО працюють у Покровську / Відео ГУР МО

Цікаво, що OSINT-аналітикам проєкту "КіберБорошно" вдалося геолокувати всі удари в відео ГУР щодо операції в Покровську. За даними експертів, усі дії відбуваються на території заводу "Електродвигун" в північно-західній частині Покровську.



Де ГУР здійснював удари по ворогу у Покровську / Фото "КіберБорошно"

До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в етері 24 Каналу, що наразі Сили оборони стабільно утримують східну частину Покровська. Водночас є закріплення росіян на півдні та південно-західних околицях.

Що відомо про операцію ГУР у Покровську?