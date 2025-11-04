Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
До теми 50% від усіх КАБів летить на Покровськ, де зараз точиться третина бойових дій, – Зеленський
Як ГУР проводить операцію у Покровську?
Бойову роботу у Покровську Донецької області проводять бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО України.
На опублікованому відео зафіксовано висадку десанту ГУР та знищення позицій і живої сили російських окупаційних підрозділів.
Одним із найнебезпечніших епізодів, показаних у відео, називають висадку розвідгрупи без парашутів прямо в районі активних бойових дій.
Фрагменти з кабіни вертольота показують, як екіпажі заходять на мінімальній висоті, щоб уникнути виявлення FPV-дронами та засобами ППО. На землі бійці негайно займають позиції й переходять до штурмових дій.
Як бійці Спецпідрозділу Тимура ГУР МО працюють у Покровську / Відео ГУР МО
Цікаво, що OSINT-аналітикам проєкту "КіберБорошно" вдалося геолокувати всі удари в відео ГУР щодо операції в Покровську. За даними експертів, усі дії відбуваються на території заводу "Електродвигун" в північно-західній частині Покровську.
Де ГУР здійснював удари по ворогу у Покровську / Фото "КіберБорошно"
До речі, виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в етері 24 Каналу, що наразі Сили оборони стабільно утримують східну частину Покровська. Водночас є закріплення росіян на півдні та південно-західних околицях.
Що відомо про операцію ГУР у Покровську?
Про те, що українські розвідники проводять заходи зі стабілізації становища в Покровську стало відомо 1 листопада. Окупанти поширювали інформацію про нібито ліквідацію десантників ГУР МО, які висадилися у Покровську, однак це не відповідає дійсності.
Згодом у ГУР розповіли, що спецпризначенці висадилися у місті ще 31 жовтня, щоб розблокувати логістику нашим захисникам. Самою операцією особисто керує генерал Кирило Буданов.
Зрештою після успішної десантної операції до спецпризначенців ГУР, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили спецпідрозділу. Наразі триває робота над тим, аби завадити ворогу розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР.