Зокрема розвідники нині проводять заходи зі стабілізації становища в місті. Про таке інформують джерела "РБК-Україна", передає 24 Канал.

До теми ЗСУ просунулися біля Покровська, а Росія – біля Дружківки: огляд фронту від ISW

Яка ситуація у Покровську?

Повідомлення російських пропагандистських ЗМІ про нібито знищення десанту української воєнної розвідки та оточення міста є черговою вигадкою окупантів.

Військові підкреслюють, що в місті продовжуються стабілізаційні заходи за участю Головного управління розвідки.

Раніше вороже міноборони стверджувало, що нібито ліквідувало групу сил спеціальних операцій ГУР, повідомляючи про загибель усіх 11 десантників, які висадилися з вертольота.

Зі свого боку очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко наголошує, що російські воєнні пропагандисти нині намагаються всіляко применшити успіхи Сил оборони України в районі Покровська.

Він пояснює це тим, що українські дії стали для них несподіванкою й зруйнували низку запланованих операцій.

Ворог мав наказ взяти Покровськ ще у 2024 році. Після цього їм наказували захопити місто до жовтня цього року. Зараз, попри великі, стягнуті туди ворожі сили, наші воїни зривають їх задуми,

– написав Коваленко.

Як розгортаються події на Покровському напрямку?