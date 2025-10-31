Відповідну заяву зробив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 31 жовтня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Іде серйозна битва за Покровськ, – Зеленський про плани росіян захопити місто

Як Росія намагається захопити Покровськ?

Під час брифінгу для журналістів у Києві Володимир Зеленський визнав, що ситуація у районі цього населеного пункту залишається складною. Водночас він відкинув заяви Росії про оточення Покровська окупантами.

Український президент визнав, що деякі російські підрозділи все ж проникли в місто, проте, за його словами, наші військові вибивають їх з цієї території. Утім, як розповів Володимир Зеленський, усе це не відбувається відразу.

У Покровську є росіяни… Їх знищують, знищують поступово, бо, ну, нам потрібно зберегти наш особовий склад,

– сказав він.

AP наголошує, що такими діями російський президент Володимир Путін намагається переконати Сполучені Штати, які хочуть, щоб він прагнув мирної угоди, що Україна не зможе протистояти військовій перевазі Росії.

Яка ситуація у Покровську зараз?