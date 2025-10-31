Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу розповів, що Покровський напрямок залишається одним із найгарячіших. Він пояснив, чому зараз важливо швидко стабілізувати ситуацію і що може стати вирішальним найближчими днями.

Ситуація у Покровську залишається критичною

Російські війська намагаються просунутися одразу з кількох напрямків. Ворог активно тисне на Мирноград і намагається проникнути у Покровськ, однак говорити про оточення підрозділів ЗСУ поки рано.

Ніякого оточення немає. Оточення – це коли повністю відрізані всі можливості безпечно вивести підрозділи. Сьогодні ворог не має такої можливості,

– наголосив Андрій Ткачук.

Українські підрозділи продовжують стримувати атаки та проводять зачистки у районах зіткнень. Російські групи діють без чіткої координації, що створює хаотичну ситуацію і постійну зміну лінії бою. Попри це, Збройні Сили України утримують ключові позиції й намагаються стабілізувати обстановку навколо міста.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Проблема не в оточенні, а у проривах ворога

Головна складність ситуації полягає у тому, що російські підрозділи змогли просочитися до окремих районів Покровська. Вони діють малими групами, намагаючись закріпитися в житлових кварталах і перерізати сполучення поблизу Павлоградської траси. Через це частина вулиць залишається небезпечною, а бої мають локальний характер.

Головне зараз – стабілізувати ситуацію. Це можливо, але треба діяти дуже швидко й оперативно,

– зазначив майор.

Зараз пріоритетом є повне припинення проникнення диверсійних груп та стабілізація передових позицій. Українські військові проводять зачистки, щоб витіснити ворога із густозаселених районів. Будь-яка затримка з рішеннями може призвести до втрати контролю над ключовими шляхами і перетворити ситуацію на загрозливу.

Чесність командування і швидкі рішення

Попри важку ситуацію, українське командування оцінює становище реально. Андрій Ткачук підтримав позицію головнокомандувача щодо недопустимості спотворення інформації про хід бойових дій. Він наголосив, що лише об'єктивна оцінка подій дозволить ухвалювати правильні рішення та зберігати довіру в підрозділах.

Ніякої брехні, тому що брехня нас погубить. Ми або перестанемо брехати, або загинемо,

– підкреслив майор ЗСУ.

Зараз українські війська потребують швидкої ротації та підсилення свіжими підрозділами. Саме це допоможе стабілізувати ситуацію й уникнути повторних проривів противника. Рішення, які ухвалюються сьогодні, визначать, чи зможе Покровськ утриматися та стати прикладом ефективної оборони у важких умовах.

