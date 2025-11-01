В частности разведчики сейчас проводят меры по стабилизации положения в городе. О таком информируют источники "РБК-Украина", передает 24 Канал.
К теме ВСУ продвинулись возле Покровска, а Россия – возле Дружковки: обзор фронта от ISW
Какая ситуация в Покровске?
Сообщение российских пропагандистских СМИ о якобы уничтожении десанта украинской военной разведки и окружении города является очередной выдумкой оккупантов.
Военные подчеркивают, что в городе продолжаются стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки.
Ранее вражеское минобороны утверждало, что якобы ликвидировало группу сил специальных операций ГУР, сообщая о гибели всех 11 десантников, которые высадились с вертолета.
Со своей стороны глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что российские военные пропагандисты сейчас пытаются всячески преуменьшить успехи Сил обороны Украины в районе Покровска.
Он объясняет это тем, что украинские действия стали для них неожиданностью и разрушили ряд запланированных операций.
Враг имел приказ взять Покровск еще в 2024 году. После этого им приказали захватить город до октября этого года. Сейчас, несмотря на большие, стянутые туда вражеские силы, наши воины срывают их замыслы,
– написал Коваленко.
Как разворачиваются события на Покровском направлении?
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия сосредоточила около 170 тысяч военных в Донецкой области, пытаясь захватить Покровск.
Вечером 31 октября стало известно, что подразделения украинской военной разведки провели десантную операцию для разблокирования логистических путей – несколько вертолетов под руководством Кирилла Буданова обеспечили высадку штурмовых групп.
В то же время российские войска пытались продвинуться вдоль железнодорожной линии, временно оккупировали Удачное и Котлино и стремятся взять Покровск в кольцо.