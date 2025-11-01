В частности разведчики сейчас проводят меры по стабилизации положения в городе. О таком информируют источники "РБК-Украина", передает 24 Канал.

К теме ВСУ продвинулись возле Покровска, а Россия – возле Дружковки: обзор фронта от ISW

Какая ситуация в Покровске?

Сообщение российских пропагандистских СМИ о якобы уничтожении десанта украинской военной разведки и окружении города является очередной выдумкой оккупантов.

Военные подчеркивают, что в городе продолжаются стабилизационные мероприятия с участием Главного управления разведки.

Ранее вражеское минобороны утверждало, что якобы ликвидировало группу сил специальных операций ГУР, сообщая о гибели всех 11 десантников, которые высадились с вертолета.

Со своей стороны глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечает, что российские военные пропагандисты сейчас пытаются всячески преуменьшить успехи Сил обороны Украины в районе Покровска.

Он объясняет это тем, что украинские действия стали для них неожиданностью и разрушили ряд запланированных операций.

Враг имел приказ взять Покровск еще в 2024 году. После этого им приказали захватить город до октября этого года. Сейчас, несмотря на большие, стянутые туда вражеские силы, наши воины срывают их замыслы,

– написал Коваленко.

Как разворачиваются события на Покровском направлении?