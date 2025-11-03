Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.
Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?
Президент Володимир Зеленський підкреслив, що головний тиск російських військ нині зосереджений саме на Покровському напрямку в Донецькій області.
Там обороною особисто керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він інформував, що в місті триває зачистка від окупантів. Українські підрозділи ж, за його словами, активно поповнюються для утримання оборони.
Як зазначає президент, у місті тривають запеклі бої. На території Покровська перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.
У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Причому застосування КАБів – 50% від всіх застосування КАБів йде по Покровську,
– зауважив глава держави.
Оборона Покровська: ключові новини за останній час
У Покровську діють спецпризначенці Головного управління розвідки, які забезпечують безпеку та підтримують роботу сил оборони, зокрема шляхів постачання.
Агентство Reuters раніше публікувало кадри, де видно, як близько десяти українських спецпризначенців висаджуються з гелікоптера Black Hawk і розгортають операцію на полі.
Водночас Росія перекинула до Покровська досвідчені підрозділи, намагаючись захопити місто та прорватися до Костянтинівки до 15 листопада. Окупанти, однак, воюють і самі проти себе. Так, російське командування наказало розстрілювати жінок-військовослужбовців, які відмовляються йти у бій.
За словами офіцера ЗСУ Сергія Цехоцького, ситуація в місті залишається вкрай складною. Подекуди російські війська намагаються закріпитися у міській забудові, облаштовуючи спостережні позиції та оборонні точки.