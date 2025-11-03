Деталі розповідає 24 Канал із посиланням на слова Володимира Зеленського під час брифінгу.

Читайте також "Дати визначені": Зеленський заявив про плани повної зачистки Куп'янська від росіян

Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що головний тиск російських військ нині зосереджений саме на Покровському напрямку в Донецькій області.

Там обороною особисто керує головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він інформував, що в місті триває зачистка від окупантів. Українські підрозділи ж, за його словами, активно поповнюються для утримання оборони.

Як зазначає президент, у місті тривають запеклі бої. На території Покровська перебуває близько 260 – 300 російських військових, і українські сили продовжують проводити зачистку.

У Покровську ворог успіху не мав за останні дні, десь 20-30% від всіх бойових дій на фронті відбуваються на Покровську. Причому застосування КАБів – 50% від всіх застосування КАБів йде по Покровську,

– зауважив глава держави.

Оборона Покровська: ключові новини за останній час