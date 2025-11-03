Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Зеленского во время брифинга.
Как Зеленский комментирует ситуацию в Покровске?
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что главное давление российских войск сейчас сосредоточено именно на Покровском направлении в Донецкой области.
Там обороной лично руководит главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он информировал, что в городе продолжается зачистка от оккупантов. Украинские подразделения же, по его словам, активно пополняются для удержания обороны.
Как отмечает президент, в городе продолжаются ожесточенные бои. На территории Покровска находится около 260 – 300 российских военных, и украинские силы продолжают проводить зачистку.
В Покровске враг успеха не имел за последние дни, где-то 20-30% от всех боевых действий на фронте происходят на Покровске. Причем применение КАБов – 50% от всех применения КАБов идет по Покровску,
– отметил глава государства.
Оборона Покровска: ключевые новости за последнее время
В Покровске действуют спецназовцы Главного управления разведки, которые обеспечивают безопасность и поддерживают работу сил обороны, в частности путей снабжения.
Агентство Reuters ранее публиковало кадры, где видно, как около десяти украинских спецназовцев высаживаются из вертолета Black Hawk и разворачивают операцию на поле.
В то же время Россия перебросила в Покровск опытные подразделения, пытаясь захватить город и прорваться в Константиновку до 15 ноября. Оккупанты, однако, воюют и сами против себя. Так, российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих, которые отказываются идти в бой.
По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, ситуация в городе остается крайне сложной. Кое-где российские войска пытаются закрепиться в городской застройке, обустраивая наблюдательные позиции и оборонительные точки.