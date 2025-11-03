Защитники остановили расширение присутствия оккупантов на севере города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское. Об этом сообщили в 7 корпусе ДШВ, передает 24 Канал.

Что происходит в Покровске и Мирнограде по состоянию на сейчас?

За 2 ноября украинские военные ликвидировали в городе 19 россиян. Чтобы противодействовать противнику в дальнейшем, к боям привлекают все больше штурмовых подразделений и спецназовцев.

В Мирнограде обстановка остается напряженной, но не угрожающей. Врага в составе около 10 человек заметили на подступах к юго-восточным окраинам города. Сейчас продолжается работа по ликвидации захватчиков. Для обороны города уже поступили дополнительные силы.

Есть четкие планы противодействия врагу и поддерживаем тесную координацию для стабилизации ситуации,

– подытожили в корпусе ДШВ.

По словам офицера ВСУ Сергея Цехоцкого, в Покровске очень сложная ситуация. Россияне, которые проникли в городскую застройку, пытаются закрепляться и обустраивать наблюдательные пункты. В некоторых районах враг начал занимать оборону

По данным Deep State, российские войска начали обустраивать позиции для операторов дронов и наблюдательные пункты. Это стало возможным благодаря большому количеству пехоты, которая постоянно перемещается между районами, когда ее пытаются выбить.

Какая обстановка на Покровском направлении?