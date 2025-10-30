Общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко раскритиковал украинское командование. Ошибки военного руководства, по его мнению, привели к тяжелой ситуации на Покровском направлении, передает 24 Канал.
Смотрите также Путин заявил об окружении ВСУ в 2 городах: военные оценили, действительно ли ситуация критическая
Какова ситуация в районе Покровска?
По словам военного обозревателя, украинские подразделения в районе Покровска оказались в "огневом мешке". Подобная ситуация уже случалась в Авдеевке, Угледаре, Судже. Каждый раз враг обрезал логистику защитников, которые оказывались в ловушке. Нашы военные тогда были вынуждены отходить в последний момент с большими потерями, бросая имущество и технику. Некоторым выйти не удалось, и они навсегда оставались на позициях.
Это же сейчас происходит снова. Казалось бы, можно было делать выводы. Но есть более важный вопрос: кто вы из "Слова пацана?",
– написал Стерненко.
Упоминание о "Слово пацана" – это, очевидно, отсылка к скандалу вокруг главы управления штурмовых войск ВСУ Валентина Манько. Тот выкладывал видео с танцами под русскоязычные песни, а также играл в игру, "кто он из слова пацана", чем вызвал критику в сети.
Справка: "Огневой мешок" означает участок местности, куда противника специально заманивают, чтобы уничтожить его сосредоточенным огнем с нескольких направлений. Это ловушка, в которую враг попадает под перекрестный или концентрированный обстрел. Выйти из "мешка" очень трудно из-за плотности огня.
Что говорят в Генштабе о "блокировании" ВСУ в Покровске?
Между тем группировка войск "Восток" опровергла заявления оккупантов о якобы блокировании украинских подразделений в Покровске. Там признают, что ситуация на этом участке фронта тяжелая. Враг усилил здесь свою активность. Вражеские FPV усложняют логистику, но она прервана.
Что этому предшествовало?
- На днях Владимир Путин заявил, что якобы в Купянске, Мирнограде и Покровске подразделения ВСУ заблокированы.
- 30 октября он приказал гарантировать проезд в эти районы иностранных журналистов. Для этого россияне прекратят огонь на 5 – 6 часов.
- В МИД Украины посоветовали журналистам не верить предложению диктатора. Там напомнили, что посещение оккупированных территорий без согласия Киева является нарушением международного права.
- В Центре противодействия дезинформации отметили, что приказ Путина о "коридорах" – очередная информационная провокация россиян. На самом деле утверждение врага о якобы "окружении более 5 тысяч украинских бойцов" не соответствует действительности. Эта информация ранее была опровергнута Силами обороны Украины.
- Офицер бригады НГУ "Рубеж" Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что в Покровске Силам обороны нужно пополнение среди личного состава, чтобы сдерживать здесь врага. Россияне маскируются под гражданских. Уже была ситуация, когда украинские военные заняли выгодные позиции, а россияне в гражданском вышли открыли огонь.