Однако об окружении Сил обороны речи не идет. Специально для 24 Канала военные объяснили, реальна ли такая перспектива и почему Путин продолжает ставить новые дедлайны для захвата украинских городов.

Действительно ли ВСУ могли попасть в окружение?

Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил, что уже не впервые обсуждается якобы окружение украинских войск, которого на самом деле нет. Даже раньше из городов, контроль над которыми уже потеряли Силы обороны, удавалось заблаговременно отступить, чтобы избежать огромных потерь.

Более того, сейчас украинские бойцы действуют даже осторожнее чем когда-то, ведь наличие различных дронов и роботизированных систем позволяют контролировать поле боя без необходимости вести большие городские бои.

Это война, не все получается идеально. Но по состоянию на сегодня нет никакого окружения. В случае, если будет такой риск, украинскую группировку никто не бросит на произвол судьбы. Продолжаются активные боевые действия, продолжается сдерживающая операция Украины,

– отметил Мусиенко.

В то же время военный добавил, что оборонительная операция и сдерживающие действия могут продолжаться столько, на сколько хватает сил и ресурсов. Если же людей или средств начинает не хватать, или же если враг, благодаря численному преимуществу сможет продвинуться, тогда отход ВСУ с определенных позиций будет неизбежным.

Что происходит возле Покровска: карта продвижений

"Иногда придется оставлять позиции, но при этом, не создавая врагу "подарка" в виде окружения. Конечно, ситуация несколько ухудшилась для наших войск, враг имеет определенные тактические успехи и пытается создать иллюзию окружения, но фронт, как и война трансформируется", – объяснил военнослужащий.

Большое количество рубежей обороны, которую ранее контролировали исключительно люди, заменяют новыми технологическими средствами.

Почему Путин откровенно врет о состоянии фронта?

Хотя Путин пытается показать "успехи" своей армии на фронте, выдавая желаемое за действительное, однако забывает уточнить за колоссальные потери на поле боя. Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко сказал, что российское командование до сих пор не отказалось от "мясных штурмов" и не слишком заботится о надлежащей подготовке бойцов.

На самом деле все пропало у Путина. У него уже более миллиона потерь. Что в Купянске, что в Покровске – ежедневные потери для России. Тактика на этих направлениях похожа: это "конвейерные" атаки – по несколько россиян в группе, которыми они пытаются идти от блиндажа к блиндажу. У них очень разный уровень подготовки,

– подчеркнул военный.

Некоторые группы, которых послали в бой под угрозой физической расправы, даже не знают куда идут, констатировал Владимир Назаренко. В частности, немало россиян, понимая, что их отправили на верную смерть, добровольно сдаются в украинский плен. Такие случаи не являются единичными и на Покровском направлении.

"Для Путина это одноразовый ресурс. Когда он говорит об "успехах", думает: чем больше ложь – тем больше в нее верят. Но люди четко понимают, где правда, а где – ложь. Он живет в иллюзиях, и не понимает, что всех тех, кого он отправляет на окраины Покровска или других городов, в основном уничтожают. Вероятно, Путин не владеет реальной ситуацией", – предположил офицер.

Обратите внимание! 29 октября россияне вывесили свой флаг на потолке возле Покровска. Однако примерно через два часа его там уже не было. Вероятно, россияне любой ценой хотели продемонстрировать, что якобы захватили город.

Захватить Покровск хотели уже 18 раз

Владимир Путин не раз давал указания захватить Покровск до определенной даты. Генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж отметил, что таких сроков уже было не менее 18. Последний известный дедлайн диктатора для захвата не только Покровска, но и Мирнограда и захода в Константиновку – 15 ноября.

Это программа минимум, поэтому Путин и спешит. Он хочет показать миру и россиянам, конечно, что он имеет преимущество и силы для дальнейшего завоевания. Ситуация на Покровском направлении сложная. Часть диверсионных групп и подразделений заходят в агломерацию Покровска, на север и другие сектора,

– отметил генерал армии.

Ранее официально стало известно, что в Покровск просочилось более 200 российских солдат. Они могут корректировать огонь артиллерии и дронов, которыми бьют по украинским позициям. Однако Силы обороны проводят зачистки и борются с вражескими дронами, которые доминируют в воздухе и очень затрудняют логистику.

"Но захвата Покровска нет! Путин спешит, ему докладывают, что дело уже сделано – украинцы в окружении. Но этого нет. Мы каждый час контактируем с командирами и в Покровске, и в Мирнограде, и на других участках. Да, идут тяжелые бои, но мы подтягиваем резервы", – подчеркнул Маломуж.

К тому же продолжается комплексная работа не только по защите городов, но и по уничтожению больших ресурсов россиян в этом регионе.

"С одной стороны сдерживать их – это огромная проблема, но с другой – это и возможность уничтожить резервы, которые концентрируются в отдельных местах. Особенно бить надо там, где они подтягивают части для наступления. Это обесценит удары сотен малых групп, начнется системная паника", – добавил экс-разведчик.

Что сейчас происходит на Покровском направлении?