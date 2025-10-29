Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала рассказал, что российские оккупанты малыми группами по несколько человек пытаются просочиться в Покровск.
Что происходит вокруг Покровска?
Враг не оставляет попыток захватить Покровск в Донецкой области. Сейчас, как отметил Жмайло, нет линии боестолкновения в этом городе в западной и южной его части. Серая зона, по его словам, составляет 50% города.
Россияне полностью изменили тактику, которая несет еще больше потерь для их стороны. Без закрепления они пытаются просто пробегать украинские позиции, где-то садиться и вести круговую оборону,
– объяснил Жмайло.
Сейчас в районе Покровска продолжаются круговые бои. Как рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества, у противника есть преимущество в средствах РЭБ. Кроме того, он добавил, что для ВСУ затруднена логистика, такой она была еще с июля-августа.
"Если мы говорим о переднем крае, то она обеспечивалась большими дронами ночью и наземными роботизированными комплексами. Ту тряпку, которую мы видели при въезде в Покровск, о чем сейчас активно говорят российские паблики, была поставлена БпЛА. По состоянию на 10:00 она была уже снята", – заверил Жмайло.
Он рассказал, что российские оккупанты забежали в восточные окрестности Мирнограда (Покровский район). Там противник, по словам Жмайло, сосредоточили огромные силы. Однако он подчеркнул, что рано делать выводы. Враг несет огромные потери.
В Покровск зашли спецназовцы ГУР. Напомню, что они сыграли значительную роль при удержании Волчанска, когда заняли важный узел обороны на автоагрегатном заводе. Сейчас главная цель – деблокировать группы наших бойцов, проводить планомерную зачистку,
– озвучил Жмайло.
Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что ситуация на Покровском направлении тяжелая, в городе сконцентрированы десятки российской пехоты, но сказать, что они там закрепились – нельзя, этого сегодня нет.
Последние события вокруг Покровска:
Согласно данным аналитического портала Deep State, по состоянию на 29 октября в Покровске зафиксировано продвижение врага. Сообщается, что успехи российские войска в Донецкой области имеют и у населенного пункта Красный Лиман (Мирноградская община Покровского района).
29 октября распространились кадры того, как на потолке возле Покровска висит российский триколор. Это зафиксировали ориентировочно в 9:40, а уже через час его там не стало. Однако Deep State констатируют, что ситуация в Покровске сложная, противник перебрасывает туда дополнительную пехоту.
28 октября президент Украины сообщил, что в Покровск смогли проникнуть до 200 российских захватчиков. Владимир Зеленский заявил, что захватить этот город сейчас основная цель российской армии.