Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері 24 Каналу розповів, що російські окупанти малими групами по декілька осіб намагаються просочитися в Покровськ.
Що відбувається довкола Покровська?
Ворог не полишає спроб захопити Покровськ на Донеччині. Наразі, як зазначив Жмайло, немає лінії боєзіткнення у цьому місті в західній та південній його частині. Сіра зона, з його слів, становить 50% міста.
Росіяни повністю змінили тактику, яка несе ще більше втрат для їхньої сторони. Без закріплення вони намагаються просто пробігати українські позиції, десь сідати й вести кругову оборону,
– пояснив Жмайло.
Наразі в районі Покровська тривають кругові бої. Як розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, у противника є перевага в засобах РЕБ. Крім того, він додав, що для ЗСУ ускладнена логістика, такою вона була ще з липня-серпня.
"Якщо ми говоримо про передній край, то вона забезпечувалася великими дронами вночі й наземними роботизованими комплексами. Ту ганчірку, яку ми бачили при в'їзді у Покровськ, про що зараз активно говорять російські пабліки, була посталена БпЛА. Станом на 10:00 вона буда вже знята", – запевнив Жмайло.
Він розповів, що російські окупанти забігли у східні околиці Мирнограда (Покровський район). Там противник, зі слів Жмайла, зосередили величезні сили. Однак він наголосив, що рано робити висновки. Ворог зазнає шалених втрат.
У Покровськ зайшли спецпризначенці ГУР. Нагадаю, що вони відіграли значну роль під час втримання Вовчанська, коли зайняли важливий вузол оборони на автоагрегатному заводі. Нині головна мета – деблокувати групи наших бійців, проводити планомірну зачистку,
– озвучив Жмайло.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці підсумував, що ситуація на Покровському напрямку важка, в місті сконцентровані десятки російської піхоти, але сказати, що вони там закріпилися – не можна, цього сьогодні немає.
Останні події довкола Покровська:
Згідно з даними аналітичного порталу Deep State, станом на 29 жовтня у Покровську зафіксоване просування ворога. Повідомляється, що успіхи російські війська на Донеччині мають і біля населеного пункту Красний Лиман (Мирноградська громада Покровського району).
29 жовтня поширились кадри того, як на стелі біля Покровська висить російський триколор. Це зафіксували орієнтовно о 9:40, а вже за годину його там не стало. Однак Deep State констатують, що ситуація в Покровську складна, противник перекидає туди додаткову піхоту.
28 жовтня президент України повідомив, що у Покровськ змогли проникнути до 200 російських загарбників. Володимир Зеленський заявив, що захопити це місто зараз основна мета російської армії.