Ворожі сили розпорошилися у різних районах міста. Про це Зеленський розповів на зустрічі з журналістами, передає 24 Канал.

Що Зеленський каже про ситуацію у Покровську?

Президент повідомив, що українські сили нарощують угрупування у Покровську для захисту міста. Наразі близько 200 росіян проникли у Покровськ. Їх фіксують за допомогою дронів.

Їх знищують одразу після того як знаходять або як ті відкривають вогонь, видаючи своє розташування.

Покровськ на сьогодні – головна ціль росіян. Вони дуже хотіли, щоб однією з основних цілей був Куп'янськ. Але там вони не мають на сьогодні таких можливостей,

– уточнив він.

Він підкреслив, що Покровськ фігурував в усіх планах та наказах росіян. Місто хотіли окупувати ще рік тому.

Зеленський зазначає, що в України немає можливостей виставити проти росіян на Покровському напрямку рівні сили. Водночас навіть така чисельна перевага, яку має Росія там, не принесла їх очікуваних успіхів.

"На мій погляд, такого результату, який вони можуть “продати” американцям, у них немає. Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпровщині стоять, як вони захопили 90% сходу України. Це просто брехня", – зазначив він.

Зеленський вважає, що захоплення Покровська Росії потрібне лише для яскравих пропагандистських заголовків про те, що Україна втрачатиме території й надалі, тому вона нібито повинна вийти зі сходу. Втім, утримування міста силами України доводить світові, "що вони брешуть і що треба і варто продовжувати допомагати Україні".

Що Зеленський розповів про інші напрямки фронту?

На Новопавлівському напрямку бої ведуться в 6 населених пунктах. Раніше їх було 4, а до того 8, тобто ситуація залишається сталою. Українським оборонцям вдається не допускати розширення проблем на цьому напрямку.

На Сумському напрямку українські сили просунулися на 700 метрів.

На інших напрямках ситуація залишається стабільною, ворог успіхів не має. Росія застосовувала свої ССО, але вони були знищені, розповів Зеленський.

Яка ситуація у Покровську?