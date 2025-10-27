По всій лінії зіткнення у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях тривають важкі бої. Для ворога найпріоритетнішою залишається Донеччина, проте штурмові дії тривають майже на всіх напрямках фронту.

Епіцентрами бойових зіткнень зараз є міста Вовчанськ, Куп'янськ, Часів Яр, Торецьк, Покровськ. Також ворог не полишає намірів дійти до Лимана, Сіверська, Мирнограда та Костянтинівки.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень, з 20 по 26 жовтня 2025 року, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд карти бойових дій проводимо за даними DeepStateMAP.

Динаміка бойових дій на фронті

Останні 2 тижні російські загарбники демонструють неоднорідну активність, яка зростає хвилями і йде на спад. Наприклад, кількість штурмів протягом минулого тижня коливалася у межах від 120 до 202 на добу. Сумарно ворожі війська 1 061 раз атакували позиції Сил оборони України протягом минулого тижня. Найбільше атак припало знову на Донеччину. Ситуація за напрямками:

Покровський – 391 атака;

Олександрівський – 128 атак;

Костянтинівський – 117 атак;

Харківський – 86 атак;

Лиманський напрямок – 67 атак;

Слов'янський – 54 атаки;

Оріхівський – 48 атак;

Куп'янський – 46 атак;

Сумський – 18 атак;

Придніпровський – 14 атак;

Гуляйпільський – 9 атак;

Краматорський – 4 атаки.

Динаміка за напрямками у порівнянні з попереднім тижнем не змінилася. Однак зафіксовано збільшення ворожої активності на Оріхівському напрямку і причиною цього є штурми на початку минулого тижня. Більш детально про це ми поговоримо далі.

Попри кількість атак, лінія зіткнення не змінилася на Сумському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Костянтинівському, Гуляйпільському та Придніпровському напрямках. Про ситуацію на інших ділянках та про важливі події в районі Лимана і Херсона минулого тижня поговоримо далі.

Бої у Вовчанську й удар по Бєлгородській дамбі: що відбувається на Харківщині

На Харківщині є два епіцентри боїв – міста Вовчанськ і Куп'янськ. Проте останніми днями ворог вирішив посилити свої атаки саме в районі міста Вовчанськ. Цікаво, що росіяни заявляють про контроль над 70% міста, що абсолютно не відповідає дійсності.

Водночас минулого тижня ворожі війська змогли просунутися біля Вовчанська, а в самому місті розширилася сіра зона.





Ситуація у Вовчанську / Карта DeepStateMAP

Також росіянам вдалося просунутися в районі села Одрадне біля державного кордону між Харківською та Бєлгородською областями.





Ситуація на півночі Харківщини / Карта DeepStateMAP

Водночас Сили безпілотних систем 26 жовтня уразили дамбу Бєлгородського водосховища північніше Вовчанська. Дамба пошкоджена і рівень води у водосховищі за кілька годин впав на 1 метр, що призвело до підтоплення російських позицій на півночі Харківщини та на півдні Бєлгородщини в районі міста Шебекіно.

У 16-му корпусі ЗСУ кажуть, що удар по дамбі змінює ситуацію на Харківщині не на користь росіян.



Бєлгородське водосховище / Карта DeepStateMAP

Росіяни намагаються прорватися у Лиман

Лінія бойового зіткнення на Лиманському напрямку не зазнала змін протягом минулого тижня, однак збільшилася сіра зона не тільки біля Лимана, але і в самому місті. Російські війська минулого тижня просочилися через ліси на південно-східні околиці Лимана.

Силам оборони вдалося знищити групу росіян на околиці міста. Однак ворог продовжує відправляти велику кількість піхоти малими групами та активізувалися ворожі пілоти, збільшивши тиск БпЛА. Тому просочування ворога та його знищення нашими воїнами в районі Лимана триває, а сіра зона все ще залишається великою.





Ситуація в районі Лимана / Карта DeepStateMAP

Сили оборони зрізали Добропільський виступ

Хороші новини минулого тижня надійшли з Добропільського напрямку, де Сили оборони мали значні просування. Насамперед бійці 7-го корпусу ДШВ звільнили село Кучерів Яр, у якому від серпня були російські війська, а останнім часом в умовах оточення. Під час операції наші бійці взяли в полон понад 50 росіян. Також вдалося врятувати 10 цивільних та евакуювати їх звідти. Також наші воїни просунулися біля Нового Шахового.

Таким чином фронт віддалився від Добропілля та Білозерського на 1 – 2 кілометри, а від Новодонецького – на понад 5. Проте ворог продовжує атакувати ці населені пункти за допомогою БпЛА та керованих авіабомб.

Крім того, Сили оборони також мали просування північніше Родинського та звільнили одразу два села – Сухецьке та Затишок. Ця операція перешкоджає росіянам втілити план повного оточення Покровська і Мирнограда.





Ситуація на Добропільському виступі / Карта DeepStateMAP

Розпал міських боїв у Покровську

Минулого тижня ворожим військам вдалося закріпитися у Покровську. На жаль, просочування ворога у місто триває. За попередніми даними, росіяни зосередили у місті близько 200 бійців. У південній частині Покровська сіра зона досягла вулиці Захисників України, яка веде з автостанції углиб міста.

Водночас північніше сіра зона розширилася аж до залізничного вокзалу міста, де тижнем раніше бійці 7-го корпусу ДШВ знищили російську диверсійну групу. Вочевидь, ворог і далі намагається прорватися туди.

Також сіра зона наблизилася до дороги, що веде від Покровська до Павлограда і є однією з основних артерій міста. Села Троянда і Леонтовичі повністю у сірій зоні.

Однак сама лінія зіткнення у місті не змінилася. Проте ворог просунувся між Котлиним і Звіровим.





Ситуація в районі Покровська / Карта DeepStateMAP

Просування росіян на Олександрівському напрямку

Олександрівський напрямок і надалі залишається одним із найбільш нестабільних напрямків на лінії зіткнення. Оскільки цей напрямок охоплює територію трьох областей, то про кожну говоритимемо по черзі.

На Донеччині у ворога просувань не було. Однак ворогу вдалося просунутися на адмінмежі з Дніпропетровщиною в районі села Іванівка.

Також на Дніпропетровщині росіяни окупували Калинівське і просунулися у Вербовому та біля цих сіл. Водночас сіра зона розширилася до сіл Злагода, Єгорівка, Вишневе та Олександрівка. Наприкінці тижня росіяни закріпилися біля Вишневого та Злагоди.

Відстань від сірої зони до Покровського – 9 кілометрів.





Ситуація на Дніпропетровщині / Карта DeepStateMAP

У Запорізькій області росіяни окупували Полтавку, прорвалися у Нововасилівське та просунулися у Новогригорівці. Водночас просування в районі Малинівки створює загрози для міста Гуляйполе.





Ситуація в Запорізькій області / Карта DeepStateMAP

Масований штурм ворога на Запоріжжі

Минулого тижня ворог здійснив великий механізований штурм на Оріхівському напрямку, однак, як зазначають аналітики DeepState, майже вся техніка ворога була розбита ще до її підходу до позицій. Натомість ворожа піхота малими групами розбрелася по селу Мала Токмачка. Проте штурми в напрямку Оріхова для росіян провалилися. Щоправда, пропагандисти уже мріють про просування і "швидке наближення" до міста, що поки що виглядає для росіян неможливим.

У день масованого штурму 20 жовтня ворог здійснив 20 атак на напрямку, натомість після того, як Сили оборони відбили штурми, кількість атак зменшилася до 2 – 7 на день протягом тижня.

Водночас просування ворога зафіксовані в напрямку Степногірська та поблизу Степового.





Ситуація на Оріхівському напрямку / Карта DeepStateMAP

Ворог заявив про висадку в Херсоні: що відбувається насправді

Фантазія ворога не обмежилася на "оточенні Оріхова" чи "70% контролю" над Вовчанськом. Росіяни минулого тижня також заявили про нібито висадку десанту в районі Корабел у Херсоні та про його захоплення. Вочевидь ворог вирішив створити інформаційний привід, але насправді ситуація інша.

Росіяни посилили обстріли Херсона, зокрема району Корабел, який атакують як дрони, так і реактивна артилерія. Атаками ворог продовжує вихвалятися та публікувати відповідні відео. Але тоді питання – навіщо обстрілювати некерованими РСЗВ район, який нібито вже захоплений? Відповідь проста – росіян у Херсоні немає. Однак терор посилився.

Також триває російське "сафарі" на цивільне населення Херсонщини. Оператори БпЛА цілеспрямовано атакують дронами цивільне населення – росіяни таким чином тренують своїх операторів, перш ніж відправляти їх на передову.



Лінія фронту на Херсонщині незмінна / Карта DeepStateMAP

Удари росіян по енергетиці, залізниці та дитячих садочках є красномовним свідченням намірів Москви – їй не потрібен мир, а треба наше знищення. Кремль вирішив підвищити ставки ядерними навчаннями і новими розмахуваннями "Орєшніком". Вочевидь, попереду складна зима, але найважче зараз нашим воїнам, на плечах яких лежить увесь тягар цієї війни. І надійний тил може полегшити його своєю допомогою та підтримкою. Найпростіше, що можна зараз зробити – задонатити на збір. Саме для цього існує наш благодійний Фонд24 – там ви можете долучитися до актуальних зборів та переглянути звіти про вже передану допомогу.

Зараз на нашому Фонді24 триває збір редакції сайту 24 Каналу на автомобіль для десантників 46-ї бригади. Ціль – 350 000 гривень.