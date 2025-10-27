По всей линии соприкосновения в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях продолжаются тяжелые бои. Для врага приоритетной остается Донецкая область, однако штурмовые действия продолжаются почти на всех направлениях фронта.

Эпицентрами боевых столкновений сейчас являются города Волчанск, Купянск, Часов Яр, Торецк, Покровск. Также враг не оставляет намерений дойти до Лимана, Северска, Мирнограда и Константиновки.

О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю, с 20 по 26 октября 2025 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.

Динамика боевых действий на фронте

Последние 2 недели российские захватчики демонстрируют неоднородную активность, которая растет волнами и идет на спад. Например, количество штурмов в течение прошлой недели колебалось в пределах от 120 до 202 в сутки. Суммарно вражеские войска 1 061 раз атаковали позиции Сил обороны Украины в течение прошлой недели. Больше всего атак пришлось снова на Донецкую область. Ситуация по направлениям:

Покровское – 391 атака;

Александровское – 128 атак;

Константиновское – 117 атак;

Харьковское – 86 атак;

Лиманское направление – 67 атак;

Славянское – 54 атаки;

Ореховское – 48 атак;

Купянское – 46 атак;

Сумское – 18 атак;

Приднепровское – 14 атак;

Гуляйпольское – 9 атак;

Краматорское – 4 атаки.

Динамика по направлениям по сравнению с предыдущей неделей не изменилась. Однако зафиксировано увеличение вражеской активности на Ореховском направлении и причиной этого являются штурмы в начале прошлой недели. Более подробно об этом мы поговорим далее.

Несмотря на количество атак, линия соприкосновения не изменилась на Сумском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Константиновском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках и о важных событиях в районе Лимана и Херсона на прошлой неделе поговорим далее.

Бои в Волчанске и удар по Белгородской дамбе: что происходит на Харьковщине

На Харьковщине есть два эпицентра боев – города Волчанск и Купянск. Однако в последние дни враг решил усилить свои атаки именно в районе города Волчанск. Интересно, что россияне заявляют о контроле над 70% города, что абсолютно не соответствует действительности.

В то же время на прошлой неделе вражеские войска смогли продвинуться возле Волчанска, а в самом городе расширилась серая зона.





Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP

Также россиянам удалось продвинуться в районе села Отрадное возле государственной границы между Харьковской и Белгородской областями.





Ситуация на севере Харьковской области / Карта DeepStateMAP

В то же время Силы беспилотных систем 26 октября поразили дамбу Белгородского водохранилища севернее Волчанска. Дамба повреждена и уровень воды в водохранилище за несколько часов упал на 1 метр, что привело к подтоплению российских позиций на севере Харьковщины и на юге Белгородчины в районе города Шебекино.

В 16-м корпусе ВСУ говорят, что удар по дамбе меняет ситуацию на Харьковщине не в пользу россиян.



Белгородское водохранилище / Карта DeepStateMAP

Россияне пытаются прорваться в Лиман

Линия боевого столкновения на Лиманском направлении не претерпела изменений в течение прошлой недели, однако увеличилась серая зона не только возле Лимана, но и в самом городе. Российские войска на прошлой неделе просочились через леса на юго-восточные окраины Лимана.

Силам обороны удалось уничтожить группу россиян на окраине города. Однако враг продолжает отправлять большое количество пехоты малыми группами и активизировались вражеские пилоты, увеличив давление БПЛА. Поэтому просачивание врага и его уничтожение нашими воинами в районе Лимана продолжается, а серая зона все еще остается большой.





Ситуация в районе Лимана / Карта DeepStateMAP

Силы обороны срезали Добропольский выступ

Хорошие новости на прошлой неделе поступили с Добропольского направления, где Силы обороны имели значительные продвижения. Прежде всего бойцы 7-го корпуса ДШВ освободили село Кучеров Яр, в котором с августа были российские войска, а в последнее время в условиях окружения. Во время операции наши бойцы взяли в плен более 50 россиян. Также удалось спасти 10 гражданских и эвакуировать их оттуда. Также наши воины продвинулись возле Нового Шахово.

Таким образом фронт отдалился от Доброполья и Белозерского на 1 – 2 километра, а от Новодонецкого – более чем на 5. Однако враг продолжает атаковать эти населенные пункты с помощью БПЛА и управляемых авиабомб.

Кроме того, Силы обороны также имели продвижение севернее Родинского и освободили сразу два села – Сухецкое и Затышок. Эта операция препятствует россиянам воплотить план полного окружения Покровска и Мирнограда.





Ситуация на Добропольском выступлении / Карта DeepStateMAP

Разгар городских боев в Покровске

На прошлой неделе вражеским войскам удалось закрепиться в Покровске. К сожалению, просачивание врага в город продолжается. По предварительным данным, россияне сосредоточили в городе около 200 бойцов. В южной части Покровска серая зона достигла улицы Защитников Украины, которая ведет с автостанции вглубь города.

В то же время севернее серая зона расширилась до железнодорожного вокзала города, где неделей ранее бойцы 7-го корпуса ДШВ уничтожили российскую диверсионную группу. Очевидно, враг и дальше пытается прорваться туда.

Также серая зона приблизилась к дороге, ведущей от Покровска до Павлограда и является одной из основных артерий города. Села Роза и Леонтовичи полностью в серой зоне.

Однако сама линия соприкосновения в городе не изменилась. Однако враг продвинулся между Котлино и Зверево.





Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP

Продвижение россиян на Александровском направлении

Александровское направление и в дальнейшем остается одним из самых нестабильных направлений на линии соприкосновения. Поскольку это направление охватывает территорию трех областей, то о каждой будем говорить по очереди.

В Донецкой области у врага продвижений не было. Однако врагу удалось продвинуться на админгранице с Днепропетровщиной в районе села Ивановка.

Также на Днепропетровщине россияне оккупировали Калиновское и продвинулись в Вербовом и возле этих сел. В то же время серая зона расширилась до сел Злагода, Егоровка, Вишневое и Александровка. В конце недели россияне закрепились возле Вишневого и Злагоды.

Расстояние от серой зоны до Покровского – 9 километров.





Ситуация на Днепропетровщине / Карта DeepStateMAP

В Запорожской области россияне оккупировали Полтавку, прорвались в Нововасильевское и продвинулись в Новогригорьевке. В то же время продвижение в районе Малиновки создает угрозы для города Гуляйполе.





Ситуация в Запорожской области / Карта DeepStateMAP

Массированный штурм врага на Запорожье

На прошлой неделе враг совершил большой механизированный штурм на Ореховском направлении, однако, как отмечают аналитики DeepState, почти вся техника врага была разбита еще до ее подхода к позициям. Зато вражеская пехота малыми группами разбрелась по селу Малая Токмачка. Однако штурмы в направлении Орехово для россиян провалились. Правда, пропагандисты уже мечтают о продвижении и "быстром приближении" к городу, что пока выглядит для россиян невозможным.

В день массированного штурма 20 октября враг совершил 20 атак на направлении, зато после того, как Силы обороны отбили штурмы, количество атак уменьшилось до 2 – 7 в день в течение недели.

В то же время продвижение врага зафиксированы в направлении Степногорска и вблизи Степового.





Ситуация на Ореховском направлении / Карта DeepStateMAP

Враг заявил о высадке в Херсоне: что происходит на самом деле

Фантазия врага не ограничилась на "окружении Орехово" или "70% контроля" над Волчанском. Россияне на прошлой неделе также заявили о якобы высадке десанта в районе Корабел в Херсоне и о его захвате. Очевидно враг решил создать информационный повод, но на самом деле ситуация другая.

Россияне усилили обстрелы Херсона, в частности района Корабел, который атакуют как дроны, так и реактивная артиллерия. Атаками враг продолжает хвастаться и публиковать соответствующие видео. Но тогда вопрос – зачем обстреливать неуправляемыми РСЗО район, который якобы уже захвачен? Ответ прост – россиян в Херсоне нет. Однако террор усилился.

Также продолжается российское "сафари" на гражданское население Херсонщины. Операторы БПЛА целенаправленно атакуют дронами гражданское население – россияне таким образом тренируют своих операторов, прежде чем отправлять их на передовую.



Линия фронта на Херсонщине неизменна / Карта DeepStateMAP

