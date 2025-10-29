У вечернем обращении за 29 октября президент уделил отдельное внимание событиям на фронте. Сегодня он разговаривал с Главкомом и начальником Генштаба об обстановке на всех направлениях, передает 24 Канал.

Где на фронте – тяжелее всего?

По словам главы государства, сложнее всего сейчас на Покровском направлении. Здесь враг сосредоточил значительную группировку. Именно на это направление приходится наибольшая интенсивность боевых действий.

Непросто и в Купянске. Десятки штурмовых действий за сутки происходит также Александровском направлении.

Напомним, что Владимир Путин рассказал о якобы окружении украинских сил в Купянске и Покровске. В ВСУ опровергли заявления диктатора.

Также оккупанты утверждают, что зашли в Мирноград, что возле Покровска. Захватчики действительно прорвались на окраине города, но в самом населенном пункте их нет.

Заметим, что в Покровске идут городские бои. Ситуация в городе сложная, потому что противник подтягивает новую пехоту.

Что происходит в Покровске?