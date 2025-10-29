У вечернем обращении за 29 октября президент уделил отдельное внимание событиям на фронте. Сегодня он разговаривал с Главкомом и начальником Генштаба об обстановке на всех направлениях, передает 24 Канал.
Смотрите также Это у Путина все пропало, – военный разнес заявления диктатора о фронте
Где на фронте – тяжелее всего?
По словам главы государства, сложнее всего сейчас на Покровском направлении. Здесь враг сосредоточил значительную группировку. Именно на это направление приходится наибольшая интенсивность боевых действий.
Непросто и в Купянске. Десятки штурмовых действий за сутки происходит также Александровском направлении.
Напомним, что Владимир Путин рассказал о якобы окружении украинских сил в Купянске и Покровске. В ВСУ опровергли заявления диктатора.
Также оккупанты утверждают, что зашли в Мирноград, что возле Покровска. Захватчики действительно прорвались на окраине города, но в самом населенном пункте их нет.
Заметим, что в Покровске идут городские бои. Ситуация в городе сложная, потому что противник подтягивает новую пехоту.
Что происходит в Покровске?
- По данным Financial Times, Владимир Путин приказал оккупантам захватить Покровск до середины ноября.
- Военный эксперт Игорь Романенко в эфире 24 Канала объяснил, что направление Покровска и Мирнограда важно для России и с военной, и с политической точки зрения. По словам Романенко, оборона Покровска держится на четырех направлениях: Северо-восточное (Добропольское) – здесь ВСУ успешно отбивают атаки. Восточное (возле Мирнограда) – враг уже на окраинах, но к Покровску не проходит. Юго-западный – самый тяжелый, бои идут в городе возле вокзала. Западный – россияне пытаются перерезать логистику защитников.
- Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло заявил, что часть агломерации уже взято в полуокружение, около 50% города – серая зона.
- Оккупанты заходят в Покровск с юго-востока и уже заняли Удачное и Котлино. По железной дороге от Котлино до вокзала враг продвигается в направлении центра, украинские штурмовики и ГУР вытесняют их, но это не решает проблему. Россия подбрасывает дополнительные силы и проводит регулярные штурмы. Полковник Роман Свитан считает, что простым усилением гарнизонов проблему не решить – нужна операция с привлечением нескольких корпусов, чтобы разблокировать северный или юго-западный подходы (контроль Котлиного и Удачного).