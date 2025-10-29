Российские военные пытаются закрепляться в северной части Купянска. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку объединенных сил.

Смотрите также Находимся в острой фазе, но наши воины имеют успехи, – Пивненко о ситуации на фронте

Что известно о ситуации в Купянске?

В Группировке объединенных сил заявили, что любые заявления о якобы "окружении" украинских войск в Купянске являются выдумкой и фантазией, что не опирается ни на какие фактические данные на местах.

Если бы российский диктатор Владимир Путин не был военным преступником, можно было бы выразить сожаление, что на старости лет он в очередной раз вынужден выставлять себя на посмешище и повторять за собственными генералами ложь, в которую не сможет поверить даже его верная аудитория и российские элиты,

– добавили там.

События в Купянске: коротко о главном