Однако украинские воины имеют успехи на поле боя. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко в эфире телемарафона.

Что сказал Пивненко о ситуации на фронте?

По словам командующего Нацгвардии, сейчас продолжается острая фаза.

Мы сейчас находимся в острой фазе: Купянский, Покровский, Лиманский направления. Но скажу за военнослужащих Национальной гвардии – мы стоим на позициях, выполняем штурмовые действия,

– рассказал Пивненко.

Он отметил, что отдельные отряды специального назначения сейчас работают по Покровскому и Купянскому направлениям. На последнем из них они имеют успехи. Кроме этого, под Мирноградом украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию и отбросить врага, чтобы он перешел к оборонительным действиям.

В то же время Пивненко объясняет, что война не имеет никаких временных границ, поэтому временные промежутки в планировании есть, но они не всегда совпадают с реальностью. Он отметил, что до этого времени россияне планировали захватить Покровск, выйти на Краматорск и Славянск, но не смогли этого сделать благодаря действиям украинских сил.

