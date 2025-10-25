Однак українські воїни мають успіхи на полі бою. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар командувача Національної гвардії України Олександра Півненка в ефірі телемарафону.
Що сказав Півненко про ситуацію на фронті?
За словами командувача Нацгвардії, наразі триває гостра фаза.
Ми зараз перебуваємо у гострій фазі: Куп'янський, Покровський, Лиманський напрямки. Але скажу за військовослужбовців Національної гвардії – ми стоїмо на позиціях, виконуємо штурмові дії,
– розповів Півненко.
Він зазначив, що окремі загони спеціального призначення зараз працюють по Покровському та Куп'янському напрямах. На останньому з них вони мають успіхи. Окрім цього, під Мирноградом українським військам вдалося стабілізувати ситуацію та відкинути ворога, щоб він перейшов до оборонних дій.
Водночас Півненко пояснює, що війна не має жодних часових меж, тому часові проміжки в плануванні є, але вони не завжди збігаються з реальністю. Він зауважив, що до цього часу росіяни планували захопити Покровськ, вийти на Краматорськ і Слов'янськ, але не змогли цього зробити завдяки діям українських сил.
Війна в Україні: коротко про головні події на фронті
24 жовтня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій, повідомивши, що українські Сили оборони мають успіхи біля Кучерового Яру. Водночас російські військові просунулися біля Гродівки, Володимирівки на Донеччині та біля Степногірська на Запоріжжі.
За даними Інституту вивчення війни, 25 жовтня українські сили звільнили Торське і частково закріпилися в південному Зарічному, піднявши там український прапор. Тоді як окупанти продовжують атакувати позиції українських захисників на кількох напрямках, але без значних успіхів.
Додамо, що голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий оглядач Іван Тимочко в етері 24 Каналу наголосив на важливості реального оцінювання ситуації на фронті. Він зазначив, що не варто піддаватися російській пропаганді й вірити, що нібито Росія зможе прорвати фронт.