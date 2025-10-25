На цьому в ефірі 24 Каналу наголосив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, військовий оглядач Іван Тимочко, додавши, що упродовж останніх місяців фронт оцінюють через призму катастрофи. Насправді все не так.

Читайте також ЗСУ зачистили Торське: полковник запасу розкрив, які можливості тепер з'явилися

Треба діяти з холодним розумом

Важливо розуміти, що навіть бійці, які безпосередньо перебувають на позиціях, бачать тільки вузький сектор своєї оборони. Перебуваючи на фронті, накладається велике напруження, все сприймається доволі суб'єктивно.

Ми маємо розуміти, що для того, щоб реально оцінити рівень активності бойових дій, результативність певних атак – потрібно аналізувати хоча б на оперативному чи стратегічному рівні. На тактичному рівні бойові дії впливають тільки на вузький напрямок.

Чому говорять, що оборона Покровська сиплеться чи дуже слабка? Вона триває вже понад рік. За цей час, лише за офіційними даними, ворог втратив там 200 тисяч бійців,

– розповів Іван Тимочко.

Ще один момент полягає в тому, яку велику кількість російської техніки ми знищили, скількох генералів, командирів високих рангів ліквідували. Якщо й відбувається відхід з нашого боку, то це лише тому, що утримувати позиції більше немає змоги.

Якщо бійці відходять, то значить не можуть стояти на повністю знищеній території. Але це аж ніяк не свідчить про їхню слабкість. На жаль, складна ситуація біля Покровська, яку зараз активно обговорюють, може повторюватися на будь-якому напрямкуна фронті, де йдуть бойові дії.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

"Покровськ, Мирноград – це міста, які тримають противника вже дуже довго. Саме завдяки тому, що наші бійці атакують і б'ються з противником у районі Мирнограда, Покровська – Збройні Сили змогли оточити росіян на Добропільському напрямку", – підкреслив військовий оглядач.

Які хибні тези просувають росіяни?

Російські пропагандисти здійснюють свої вкиди. Вони намагаються нав'язати, що ситуація на фронті нібито катастрофічна. На жаль, багато людей піддаються такому впливу.

Наприклад, ми не чули багато обговорень подвигу наших військовослужбовців на Добропільському напрямку, які зупинили наступ росіян. Ця ділянка розташована поруч з Покровськом, мовиться про одну лінію фронту. Але чомусь подача інформації різниться.

Можна згадати, що Володимир Путін ще у 2024 році їздив у Китай, де заявив, що російські війська буцімто вже зачищають Покровськ. Він переконував, що на повне захоплення міста знадобиться ще кілька днів. З того часу пройшов уже рік, а ми досі говоримо, що ворог стоїть на підступах до Покровська та Мирнограда.

Я думаю, потрібно оцінювати ситуацію не емоційно, а реально, опираючись на факти, слухаючи велику кількість бійців,

– зауважив Іван Тимочко.

Крім того, нам нав'язують тезу, мовляв, командири показують тільки подвиги, неправильно ухвалюють рішення, не гарантують безпеку. Це серйозна проблема, яка підриває довіру до командування.

"Нам завжди здається, що ми краще знаємо, як організувати оборону, але при цьому забуваємо, що командир на місці бачить загальну картину. Отримуючи інформацію, він, наприклад, мусить вибирати, куди саме відправити підкріплення, де провести контратаку", – додав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ

На жаль, останнім часом у суспільстві панує негативна тенденція, що все робиться погано й неправильно. Що б ми не говорили про оборону, про захист, про консолідацію суспільства, мобілізацію, організацію якихось структур – нам нав'язують, що все нібито не так.

Я розумію, що це Росія вкладає кошти, розумію величезне суспільне напруження. Але саме цього хоче досягти ворог,

– наголосив Іван Тимочко.

Розрахунок Росії полягає в тому, щоб зламати нашу волю до боротьби. На фронті в оперативному сенсі окупанти не мають успіхів, вони не перемагають. Кожного дня ми чуємо інформацію, що Сили оборони локально вибили противника, звільнили територію. На всіх напрямках ми відбиваємо масштабні атаки противника, тому зараз точно не час піддаватися паніці та здаватися.

Що відбувається біля Покровська: останні новини