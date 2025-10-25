Ворог зазнав втрат. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Що відомо про звільнення Сухецького?
Над операцією звільнення села Сухецьке під Покровськом працювали підрозділи 82 окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ.
Більшість окупантів ліквідовано. Взято полонених,
– пише Генштаб.
Як уточили у 82 бригаді, у результаті вдалих штурмових дій вдалося знищити 44 окупанти, 8 – було поранено, а ще 9 – взято в полон.
На опублікованому відео видно, як українські воїни встановлюють прапор України та бригади на одному з будинків села.
ЗСУ звільнили Сухецьке: дивіться відео