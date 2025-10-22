Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ та Генштаб ЗСУ.
Як десантникам вдалося зачистити Кучерів Яр?
Військові розповіли, що підрозділи Десантно-штурмових військ, зокрема 132 окремий розвідувальний батальйон ДШВ ЗСУ, звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку.
В ході операції в полон було взято понад 50 осіб противника,
– зазначили десантники.
Як десантники звільняли Кучерів Яр у Донецькій області / Відео з фейсбуку ДШВ ЗСУ
Також українські воїни встановили у визволеному селі український прапор – символ повернення життя, свободи та сили духу.
Як захисники встановлювали український прапор у Кучеровому Яру / Відео з фейсбуку Генштабу ЗСУ
Варто зазначити, що Кучерів Яр розташований у верхній частині ворожого виступу на Добропільському напрямку. Раніше аналітики DeepState писали, що Сили Оборони України відновили позиції поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру.
Де розташований Кучерів Яр: дивіться на карті