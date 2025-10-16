Військові показали епічне відбиття штурму. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на 1-й корпус НГУ "Азов".

Що відомо про атаку на Добропілля?

Військові розповіли, що ворог здійснив масовану механізовану атаку на Добропіллі (Очеретинський напрямок). Його метою було захоплення населеного пункту Шахове.

Вранці 16 жовтня окупанти з 5:30 до 8:00 пішли в атаку із 22 одиницями броньованої техніки.

Найчисельніша колона – 11 одиниць (танки та бойові броньовані машини) – вийшла з району населеного пункту Малинівка близько 7:50,

– уточнили у 1-й корпусі НГУ "Азов",

Готувалися росіяни до штурму заздалегідь. Щоб ускладнити мінування маршрутів просування, вони виставили спостережні пункти для виявлення та знищення українських безпілотників.

Також вони намагалися змінити тактику наступу. Раніше піхота з бронетехнікою висувалася з глибини бойових порядків, а цього разу напередодні штурму ворог спробував підтягнути техніку ближче до Шахового й укрити її в лісосмузі.

"Маневр виявився невдалим: дві одиниці бронетехніки були виявлені розвідкою та знищені артилерією і FPV-дронами Сил безпілотних систем ще до спроби сховатися в лісі", – розповіли українські військові.

Завдяки реакції Сил оборони, насамперед артилерійських розрахунків бригад ЗСУ та Нацгвардії, а також екіпажів Сил безпілотних систем, атака була зірвана.

Загалом росіяни втратили 9 одиниць бронетехніки, ще 4 – пошкоджено.

Відбиття російської атаки: дивіться відео

Яка ситуація на фронті?