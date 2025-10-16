Зокрема, складно ворогу наразі під Добропіллям. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на командувача Нацгвардії Олександра Півненка.

Яка ситуація під Добропіллям?

Півненко розповів, що нацгвардійці разом із суміжними підрозділами Сил оборони за останній тиждень завдали Росії значних втрат.

На їхньому рахунку за цей період також низка відбитих механізованих штурмів.

Один із таких – на Добропільському напрямку. Результат для ворога – спалені танки, понад 15 одиниць броньованої техніки, ще більше автомобілів і піхоти противника знищено назавжди,

– розповів командувач Нацгвардії.

Він додав, що гвардійці міцно тримають свої позиції, а ще вдосконалюють тактику ведення боїв та впроваджують нові технології.

Що відбувається на фронті?