Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ДПСУ.
Що відомо про штурм ворога на Донеччині?
Головний відділ безпілотних авіаційних систем "Фенікс" успішно відбив російський штурм 13 жовтня.
Окупанти намагалися прорвати лінію оборони й висадити десант біля населених пунктів Володимирівка та Шахове. У бій вони кинули танки та бронетехніку.
Завдяки злагодженій роботі пілотів прикордонного та суміжних підрозділів штурм вдалося зупинити: знищено танк, БТР-Т і 3 бронемашини, ще 2 танки та 6 одиниць техніки уражено,
– розповіли у ДПСУ.
Окрім того, під час відбиття штурму було поранено та ліквідовано приблизно 50 окупантів.
Як прикордонники відбивали штурм на Донеччині: дивіться відео
Ситуація на фронті: останні новини
Протягом минулої доби 13 жовтня на фронті було зафіксовано 190 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку.
Увечері 13 жовтня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій та повідомили, що росіяни окупували Тернове на Дніпропетровщині та просунулися біля Шандриголового на Донеччині.
Водночас на Покровському напрямку ЗСУ місцями просунулися на 1,6 кілометра.