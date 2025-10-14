За час повномасштабного вторгення на передовій загинули 1 125 150 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Які втрати ворога станом на 14 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:

Особового складу – близько 1 125 150 (+1200) осіб,

танків – 11 256 (+5);

бойових броньованих машин – 23 345 (+0);

артилерійських систем – 33 628 (+29);

РСЗВ – 1 520 (+0);

засобів ППО – 1 225 (+0);

літаків – 427 (+0);

гелікоптерів – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);

крилатих ракет – 3 859 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);

спеціальної техніки – 3 977 (+0).



Втрати ворога на 30 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

