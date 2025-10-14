За час повномасштабного вторгення на передовій загинули 1 125 150 росіян. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Падатимуть не лише МіГи: експерт вказав на серйозну проблему російської авіації

Які втрати ворога станом на 14 жовтня?

Від початку повномасштабного вторгнення втрати ворога орієнтовно становлять:

  • Особового складу – близько 1 125 150 (+1200) осіб,
  • танків – 11 256 (+5);
  • бойових броньованих машин – 23 345 (+0);
  • артилерійських систем – 33 628 (+29);
  • РСЗВ – 1 520 (+0);
  • засобів ППО – 1 225 (+0);
  • літаків – 427 (+0);
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 69 632 (+390);
  • крилатих ракет – 3 859 (+0);
  • кораблів/катерів – 28 (+0);
  • підводних човнів – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 64 188 (+145);
  • спеціальної техніки – 3 977 (+0).

Втрати Росії 14 жовтня
Втрати ворога на 30 вересня 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Де атакував ворог нещодавно?

  • Російська армія здійснила невдалу спробу механізованого штурму у напрямку Мирнограда на Донеччині. Але майже одразу після початку боїв ворог зазнав втрат серед техніки. Також були ліквідовані окупанти, які рухалися на бойових броньованих машинах, та піхоту.

  • Українські військові зірвали спробу наступу росіян біля Добропілля 13 жовтня. Там вдалося знищити ворожу важку бронетехніку та солдатів. Піхота противника намагалася десантуватися й закріпитися на позиціях.

  • За даними ISW, ЗСУ мали успіхи в районі Костянтинівки та у Запорізькій області, а окупанти просунулися біля Добропілля, Покровська й Новопавлівки.