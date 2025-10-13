У Росії є декілька десятків таких бортів. Як зауважив в ефірі 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан, ці літаки дуже давні, виготовлені за часів СРСР.

Чому втрата літака така суттєва для Росії?

Через свій вік і зношеність ці літаки падають навіть під час тренувальних польотів. Екіпаж встиг катапультуватися, але аварії судна не вдалося уникнути. Скоріш за все, ключова причина падіння – вихід техніки з ладу.

Авіаресурс цих машин уже на межі. Відновленню він не підлягає, а нові літаки росіяни не можуть винайти. Модернізацію пройшли лише декілька таких бортів, тому це втрата, яку не вдасться поповнити,

– наголосив полковник запасу ЗСУ.

Це серйозна проблема для росіян, бо виробляти такі літаки вони більше не зможуть. Відмова техніки або двигунів, або паливної системи, механізації крила під час заходу на посадку – все це могло призвести до аварії.

"Таких аварій однозначно буде ще більше найближчим часом. Росія втратить весь парк бортів, і не лише МіГ-31. Їм залишилося літати ще максимум 7 років", – зауважив Роман Світан.

Що відомо про аварію з МіГ-31?