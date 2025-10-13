В России есть несколько десятков таких бортов. Как заметил в эфире 24 Канала полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан, эти самолеты очень давние, изготовлены во времена СССР.

Почему потеря самолета так существенна для России?

Из-за своего возраста и изношенности эти самолеты падают даже во время тренировочных полетов. Экипаж успел катапультироваться, но аварии судна не удалось избежать. Скорее всего, ключевая причина падения – выход техники из строя.

Авиаресурс этих машин уже на пределе. Восстановлению он не подлежит, а новые самолеты россияне не могут изобрести. Модернизацию прошли лишь несколько таких бортов, итак это потеря, которую не удастся пополнить,

– подчеркнул полковник запаса ВСУ.

Это серьезная проблема для россиян, потому что производить такие самолеты они больше не смогут. Отказ техники или двигателей, или топливной системы, механизации крыла при заходе на посадку – все это могло привести к аварии.

"Таких аварий однозначно будет еще больше в ближайшее время. Россия потеряет весь парк бортов, и не только МиГ-31. Им осталось летать еще максимум 7 лет", – заметил Роман Свитан.

Что известно об аварии с МиГ-31?