Эксперт по авиации Константин Криволап в эфире 24 Канала отметил, что вероятно, в России упал МиГ-31К, который является носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", которыми страна-агрессор атакует Украину.

Смотрите также Вертолет Ми-8 сгорел в России из-за приказа офицера сжечь мусор

Какие есть виды МиГ-31?

Авиаэксперт, комментируя падение российского истребителя, озвучил, что есть несколько разновидностей МиГ-31. Однако в любом случае потеря врагом одного из таких самолетов – это уже хорошая новость.

Я долго пытался разобраться, что там упало. Кажется, что МиГ-31К. Если это так, то это замечательно. Потому что таких в России осталось 5 – 7 единиц, которые способны нести на себе "Кинжалы". А МиГ-31БМ, из которых была сделана модификация на МиГ-31К – довольно много, их осталось ориентировочно 140 единиц,

– рассказал Криволап.

Авиаэксперт отметил, что все они в разном техническом состоянии. Из них летают 70 – 80. Это, по его мнению, тоже много. Он отметил, что эти перехватчики способны работать в высоких слоях атмосферы.

Криволап обратил внимание на то, что Россия стала запускать по Украине меньшее количество "Кинжалов", по 2 – 4, не более. Причина этому, по его словам, кроется в недостатке носителей для пуска этих ракет в виде самолетов.

Детали о МиГ-31, который упал в России: