Експерт з авіації Костянтин Криволап в етері 24 Каналу зазначив, що ймовірно, в Росії впав МіГ-31К, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", якими країна-агресорка атакує Україну.
Які є види МіГ-31?
Авіаексперт, коментуючи падіння російського винищувача, озвучив, що є декілька різновидів МіГ-31. Проте в будь-якому разі втрата ворогом одного з таких літаків – це вже гарна новина.
Я довго намагався розібратися, що там впало. Видається, що МіГ-31К. Якщо це так, то це чудово. Тому що таких в Росії залишилось 5 – 7 одиниць, які здатні нести на собі "Кинджали". А МіГ-31БМ, з яких була зроблена модифікація на МіГ-31К – доволі багато, їх залишилось орієнтовно 140 одиниць,
– розповів Криволап.
Авіаексперт зазначив, що всі вони в різному технічному стані. З них літають 70 – 80. Це, на його думку, теж багато. Він зауважив на тому, що ці перехоплювачі здатні працювати у високих шарах атмосфери.
Криволап звернув увагу на те, що Росія стала запускати по Україні меншу кількість "Кинджалів", по 2 – 4, не більше. Причина цьому, з його слів, криється у нестачі носіїв для пуску цих ракет у вигляді літаків.
Деталі про МіГ-31, який впав у Росії:
Ввечері 9 жовтня міноборони країни-агресорки повідомило про падіння свого літака МіГ-31 у Липецькій області. Це сталося під час спроби зайти на посадку в межах навчально-тренувального польоту. Літак впав у лісовому масиві та загорівся. Пілоти катапультувалися й перебувають в медзакладі. Росія розглядає версію, що у літака не спрацювала система випуску шасі.
Військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан розповів, що літаки такого типу застарілі, їм вже понад 50 років. Він припустив, що могла дати збій гідросистема літака чи механізація крила. Він зауважив на тому, що росіяни цей вид авіації вже не виготовляють.