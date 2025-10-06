Збитки оцінили майже у кілька сотень мільйонів рублів, але повністю стягнути їх із винного не вдалося. Про це пише 24 Канал з посиланням на російське видання "Коммерсант".
Дивіться також Понад 1000 окупантів і ППО: втрати ворога на 6 жовтня
Що відомо про випадкове знищення Mi-8 в Росії?
Інцидент стався торік на аеродромі в Новочеркаську. Попри високу пожежну небезпеку та заборони керівництва, офіцер Росгвардії наказав підлеглому спалити сміття у ямі. Через недогляд полум'я поширилося на суху траву, а потім дісталось стоянки авіатехніки.
У результаті згорів гелікоптер Мі-8. У ньому зберігалося паливо, піротехніка, рятувальне та парашутно-десантне спорядження.
Збитки для полку оцінили у понад 574 мільйони 229 тисяч рублів. Суд визнав офіцера винним у недбалості, що спричинила особливо великі матеріальні збитки.
Російський військовий визнав провину та отримав штраф у 350 тисяч рублів, а також річну заборону обіймати керівні посади.
Цивільний позов військової частини задовольнили частково – з офіцера стягнули 5 мільйонів рублів. Апеляційний суд залишив вирок без змін, пояснивши, що за свого місячного доходу військовий нібито фізично не здатен компенсувати повну вартість спаленого гелікоптера.
Яких втрат зазнали росіяни нещодавно?
29 вересня ЗСУ знищили російський гелікоптер Мі-8, вартість якого перевищує 10 мільйонів доларів. Для цього використали FPV-дрон Shrike за 500 доларів.
28 серпня дрони ГУР атакували судно "Буян-М", який ніс бойове чергування у Темрюцькій затоці Азовського моря. Безпілотники пошкодили його радіолокаційну станцію та борт.
Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ вдарили дронами по РЛС П-14Ф "Лена" та ТРЛК "Сопка-2" у Воронезькій області Росії.