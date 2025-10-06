Загальні втрати особового складу Росії вже перевищили 1 116 000 бійців. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Які втрати Росії станом на 6 жовтня?
Від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила в Україні:
- особового складу – близько 1 116 340 (+1 090) осіб;
- танків – 11 235 (+5);
- бойових броньованих машин – 23 313 (+14);
- артилерійських систем – 33 464 (+18);
- РСЗВ – 1 516 (+0);
- засоби ППО – 1 223 (+1);
- літаків – 427 (+0);
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 67 226 (+363);
- крилаті ракети – 3 841 (+38);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 63 496 (+63);
- спеціальна техніка – 3 971 (+0).
Втрати Росії у війні / Інфографіка Генштабу ЗСУ
Що відомо про втрати ворога на війні?
- Російські опозиційні журналісти, проаналізувавши публікації у соцмережах і реєстр спадкових справ, встановили, що влітку та восени 2024 року на Курщині серед окупантів загинуло 60 строковиків, ще стільки ж зникли безвісти. Середній вік ліквідованих – 20 років. Цікаво, що 30 солдат було вбито в перший день операції.
- Українські військові FPV-дроном Shrike вартістю всього 500 доларів США збили ворожий гелікоптер Мі-8. Загиблим пілотом виявився 27-річний старший лейтенант Михайло Авраменко з позивним "Амур" – син чинного полковника Олега Авраменка.
- Ексклюзивно в етері 24 Каналу начальник штабу 4 батальйону оперативного призначення "Сила свободи" бригади "Рубіж" Микола Гриценко розповів, що для підсилення свого угруповання росіяни перекинули на Покровський напрямок морських піхотинців, але це не врятувало їх від величезних втрат. Лише 10% окупантів доходять до лінії бойового зіткнення.