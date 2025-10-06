Общие потери личного состава России уже превысили 1 116 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери России по состоянию на 6 октября?
С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:
- личного состава – около 1 116 340 (+1 090) человек;
- танков – 11 235 (+5);
- боевых бронированных машин – 23 313 (+14);
- артиллерийских систем – 33 464 (+18);
- РСЗО – 1 516 (+0);
- средства ПВО – 1 223 (+1);
- самолетов – 427 (+0);
- вертолетов – 346 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 67 226 (+363);
- крылатые ракеты – 3 841 (+38);
- корабли / катера – 28 (+0);
- подводные лодки – 1 (+0);
- автомобильная техника и автоцистерны – 63 496 (+63);
- специальная техника – 3 971 (+0).
Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ
Что известно о потерях врага на войне?
- Российские оппозиционные журналисты, проанализировав публикации в соцсетях и реестр наследственных дел, установили, что летом и осенью 2024 года на Курщине среди оккупантов погибло 60 срочников, еще столько же пропали без вести. Средний возраст ликвидированных – 20 лет. Интересно, что 30 солдат были убиты в первый день операции.
- Украинские военные FPV-дроном Shrike стоимостью всего 500 долларов США сбили вражеский вертолет Ми-8. Погибшим пилотом оказался 27-летний старший лейтенант Михаил Авраменко с позывным "Амур" – сын действующего полковника Олега Авраменко.
- Эксклюзивно в эфире 24 Канала начальник штаба 4 батальона оперативного назначения "Сила свободы" бригады "Рубеж" Николай Гриценко рассказал, что для усиления своей группировки россияне перебросили на Покровское направление морских пехотинцев, но это не спасло их от огромных потерь. Только 10% оккупантов доходят до линии боевого соприкосновения.