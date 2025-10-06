Общие потери личного состава России уже превысили 1 116 000 бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Момент ликвидации экс-гауляйтера Новой Каховки Леонтьева попал на видео

Какие потери России по состоянию на 6 октября?

С начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла в Украине:

личного состава – около 1 116 340 (+1 090) человек;

танков – 11 235 (+5);

боевых бронированных машин – 23 313 (+14);

артиллерийских систем – 33 464 (+18);

РСЗО – 1 516 (+0);

средства ПВО – 1 223 (+1);

самолетов – 427 (+0);

вертолетов – 346 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 67 226 (+363);

крылатые ракеты – 3 841 (+38);

корабли / катера – 28 (+0);

подводные лодки – 1 (+0);

автомобильная техника и автоцистерны – 63 496 (+63);

специальная техника – 3 971 (+0).



Потери России в войне / Инфографика Генштаба ВСУ

Что известно о потерях врага на войне?