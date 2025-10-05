FPV-дрон Shrike коштує всього 500 доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські телеграм-канали.

Що відомо про загибель сина полковника Росії?

Загиблим виявився 27-річний старший лейтенант Міхаіл Аврамєнко з позивним "Амур". Він народився та навчався у Ростові-на-Дону, де закінчив льотне училище. Його батько, полковник Олєг Аврамєнко, очолює бригаду армійської авіації.

За словами батька, син вирушив воювати проти України одразу після випуску з училища й був у "самому пеклі війни". Конкретні напрямки його служби не уточнюються. Відомо, що за участь у війні проти України Аврамєнко отримав дві державні нагороди. Похорон льотчика має відбутися у Ростові-на-Дону.

Як українські захисники збили вертоліт FPV-дроном?