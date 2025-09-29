Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на перший батальйон безпілотних систем "Хижаки висот" 59 окремої штурмової бригади імені Якова Гандзюка Сил безпілотних систем.
Цікаво Знищили в 4 рази більше ворогів: Мадяр відзвітував про успіхи СБС за 100 днів на посаді
Які деталі унікальної операції зі знищення Мі-8 за допомогою FPV-дрона?
У батальйоні "Хижаки висот" розповіли, що "жирну" ціль ворога знищив екіпаж "Балтика" 29 вересня.
Російський ударний гелікоптер Мі-8, вартістю понад 10 мільйонів доларів, вдалося нівелювати за допомогою маленького FPV-дрона Shrike, вартістю лише 500 доларів. Саме знищення відбулося у польоті.
Довідково! FPV-дрони Shrike – це сучасні безпілотники українського виробництва, які активно використовують Сили оборони України для точних ударів по ворожих цілях. Ці дрони відомі своєю швидкістю, маневровістю та економічною ефективністю, а також здатністю працювати в різних умовах, що робить їх цінним інструментом на полі бою.
Цей результат став можливим завдяки злагодженій взаємодії розвідки, штабу та пілотів. А головне завдяки людям, які підтримують нас,
– пояснили військові.
Кадри зі знищення російського Мі-8 за допомогою FPV-дрона Shrike / Відео батальйону "Хижаки висот"
Захисники також наголосили, що кожен внесок, кожна допомога, кожне добре слово роблять такі перемоги реальністю.
Що раніше було відомо про знищення гелікоптера Мі-8?
Про знищення ворожого гелікоптера Мі-8 повідомляли Сили безпілотних систем ЗСУ. Ціль збили за допомогою FPV-дрона в районі населеного пункту Котлярівка.
До цього командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомляв, що було збито гелікоптер Мі-28. Однак в СБС невдовзі уточнили, що знищено Мі-8.
Мі-8 – російський багатоцільовий гелікоптер, що використовується для перевезення особового складу й вантажів, проведення медичної евакуації, а також як платформа авіаційної підтримки наземних підрозділів. Вартість одного такого гелікоптера варіюється від 6 до 10 мільйонів доларів США.