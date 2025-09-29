Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем.
Какие детали уникальной операции по уничтожению Ми-8 с помощью FPV-дрона?
В батальоне "Хищники высот" рассказали, что "жирную" цель врага уничтожил экипаж "Балтика" 29 сентября.
Российский ударный вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов, удалось нивелировать с помощью маленького FPV-дрона Shrike, стоимостью всего 500 долларов. Само уничтожение произошло в полете.
Справочно! FPV-дроны Shrike – это современные беспилотники украинского производства, которые активно используют Силы обороны Украины для точных ударов по вражеским целям. Эти дроны известны своей скоростью, маневренностью и экономической эффективностью, а также способностью работать в различных условиях, что делает их ценным инструментом на поле боя.
Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное благодаря людям, которые поддерживают нас,
– объяснили военные.
Кадры с уничтожения российского Ми-8 с помощью FPV-дрона Shrike / Видео батальона "Хищники высот"
Защитники также отметили, что каждый вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью.
Что ранее было известно об уничтожении вертолета Ми-8?
О уничтожении вражеского вертолета Ми-8 сообщали Силы беспилотных систем ВСУ. Цель сбили с помощью FPV-дрона в районе населенного пункта Котляровка.
До этого командующий СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщал, что был сбит вертолет Ми-28. Однако в СБС вскоре уточнили, что уничтожен Ми-8.
Ми-8 – российский многоцелевой вертолет, используемый для перевозки личного состава и грузов, проведения медицинской эвакуации, а также как платформа авиационной поддержки наземных подразделений. Стоимость одного такого вертолета варьируется от 6 до 10 миллионов долларов США.