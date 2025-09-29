Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первый батальон беспилотных систем "Хищники высот" 59 отдельной штурмовой бригады имени Якова Гандзюка Сил беспилотных систем.

В батальоне "Хищники высот" рассказали, что "жирную" цель врага уничтожил экипаж "Балтика" 29 сентября.

Российский ударный вертолет Ми-8, стоимостью более 10 миллионов долларов, удалось нивелировать с помощью маленького FPV-дрона Shrike, стоимостью всего 500 долларов. Само уничтожение произошло в полете.

Справочно! FPV-дроны Shrike – это современные беспилотники украинского производства, которые активно используют Силы обороны Украины для точных ударов по вражеским целям. Эти дроны известны своей скоростью, маневренностью и экономической эффективностью, а также способностью работать в различных условиях, что делает их ценным инструментом на поле боя.

Этот результат стал возможным благодаря слаженному взаимодействию разведки, штаба и пилотов. А главное благодаря людям, которые поддерживают нас,

– объяснили военные.

Кадры с уничтожения российского Ми-8 с помощью FPV-дрона Shrike / Видео батальона "Хищники высот"

Защитники также отметили, что каждый вклад, каждая помощь, каждое доброе слово делают такие победы реальностью.

Что ранее было известно об уничтожении вертолета Ми-8?