Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (Мадьяр).

Как ВСУ FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28?

Украинские военные сбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Об этом "Мадьяр" сообщил в понедельник, 29 сентября.

Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем, – информировал он.

"Мадьяр" также опубликовал эффектные кадры боевой работы, на которых видно уничтожение российского вертолета.

СБС FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28: смотрите видео

