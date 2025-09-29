Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего СБС ВСУ Роберта Бровди (Мадьяр).

Украинские военные сбили российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Об этом "Мадьяр" сообщил в понедельник, 29 сентября.

Вертолет Ми-28 дроном FPV уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем, – информировал он.

"Мадьяр" также опубликовал эффектные кадры боевой работы, на которых видно уничтожение российского вертолета.

СБС FPV-дроном уничтожили российский вертолет Ми-28: смотрите видео

  • Потери российских захватчиков за минувшие сутки составили 1080 человек. Также Силы обороны обезвредили 7 танков, 53 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, средство противовоздушной обороны, 617 беспилотных летательных аппаратов, 43 крылатые ракеты, 111 единиц автомобильной техники, две единицы специальной техники оккупантов.

  • Также на рассвете 25 сентября на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34, который осуществлял террористические атаки на Запорожье с применением управляемых авиабомб.

  • Также недавно несколько вражеских самолетов и береговые РЛС стали очередными целями "Призраков" ГУР в Крыму. Так, во время рейда на полуостров спецназовцы сожгли 2 транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражескую радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1".