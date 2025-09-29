Они подтверждают потери страны-агрессора. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на военного обозревателя AviVector.

Какие потери россиян на аэродроме "Кача"?

В течение прошлой недели Главное управление разведки МО Украины сообщило об уничтожении 2 самолетов Be-12, 2 самолетов Ан-26 и 4 вертолетов Mi-8 во временно оккупированном Крыму.

По данным AviVector, это произошло на аэродроме "Кача", где базировались 5 самолетов Бе-12 (Mail), 1 самолет Ан-26 (Curl), 3 самолета МиГ-29К (Fulcrum-D), 4 вертолета Ми-8 (Hip) и 4 вертолета Ка-27/29 (Helix).

После детального анализа спутниковых снимков мы можем подтвердить полное уничтожение одного самолета Ан-26 (RF-46878); видны только следы пожара, а обломки уже убраны. Второй самолет Ан-26 не найден,

– пишет AviVector.

Спутниковые снимки "Качи": смотрите фото

Обратите внимание! ГУР не раскрыло места событий, но о "Каче" также писали в Defense Express. Там проанализировали обнародованное украинскими разведчиками видео.

Кроме того, на снимках видно кратер от удара вблизи одного из Бе-12, который, вероятно, не получил повреждений. Оккупанты вывезли с базы 2 самолета Бе-12, один из которых стоял на поле и был поражен.

Также была попытка поразить Ми-8АМТШ, однако признаков повреждения не обнаружено. Вертолет или покинул базу, или был переведен на другое место стоянки после атаки.

Однако один уничтоженный Ми-8 обнаружили вблизи Севастополя, еще один вертолет там был поврежден.

Что известно о поражении техники оккупантов в Крыму?