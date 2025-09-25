Таким образом спецподразделение ГУР МОУ "Призраки" набило на одном аэродроме "Кача" уже четыре самолета. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

Что известно о повторном поражении аэродрома "Кача"?

Аналитики издания отметили, что кроме самих результатов по уничтожению вражеских объектов не менее важным является то, где именно это происходит. И хотя в ГУР не раскрыли место событий, с этим "поможет" кадр с пролетом над городом.

По нему можно довольно уверенно говорить, что речь идет о Каче и одноименной авиабазе,

– пишут в Defense Express.

К слову, на обнародованном украинскими разведчиками видео зафиксированы удары по береговой РЛС МР-10М1 "Мыс М1" и еще одной РЛС мониторинга надводной обстановки, а также поражение двух Ан-26, по меньшей мере один из которых полностью сгорел.

Кадры из атаки ГУР на оккупантов в Крыму / Скриншоты Defense Express

Именно из этого становится понятно – "Призраки" совершили повторный рейд на тот же аэродром, где недавно было впервые в истории поражено два самолета-амфибии Бе-12. Эти приписанные к 318-му отдельному смешанному авиаполку Черноморского флота России борта как раз и базировались на авиабазе "Кача".

Более того, на одном из кадров поражения Ан-26 можно заметить один из Бе-12, которого выдают уникальные черты – крыло типа "чайка" и верхнее размещение двигателей на поплавки.

Бе-12 на кадрах поражения Ан-26 / Скриншот Defense Express

Аналитики обращают внимание на то, что никакой работы средств ПВО на видео не зафиксировано в обоих случаях. Однако аэродром россиян точно не покинут – поскольку Ан-26 горел после удара, то был заправлен.

Найти этому объяснение, кроме нехватки средств ПВО у врага, трудно,

– пишут в Defense Express.

Кроме того, интересна так называемая селекция целей, ведь у оператора дрона есть выбор между ударом по Бе-12, вертолету Ми-8 и Ан-26. В свою очередь разведчики выбирают именно военно-транспортный самолет, что может указывать на наличие точной информации о том, какие машины у врага уже неисправны.

