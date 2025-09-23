Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Аналитики рассказали, почему уничтоженная авиация оказалась "незаменимой" для России.

Как самолеты-амфибии Бе-12 хотели заменить на Бе-42?

Самолеты-амфибии Бе-12 впервые поднялись в небо в 1960 году, а уже в 1970-х их сняли с производства. Однако даже несмотря на серьезный возраст россияне продолжают эксплуатировать эти машины, выдавливая остатки ресурса.

Аналитики не считают это странным, ведь если взглянуть на проекты развития и замены, окажется, что Бе-12 – незаменимые "аналоговнеты".

Преемника Бе-12 начали разрабатывать еще во времена СССР. Крупнейший в мире реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос", он же Бе-42, впервые поднялся в небо в 1986 году с земли и в 1987 году – с воды.

Официальная презентация состоялась на Парижском авиасалоне в Ле-Бурже в 1991 году с любимым для россиян пафосом. Однако после распада СССР проект закрыли с тремя изготовленными бортами.

Реактивный самолет-амфибия А-40 "Альбатрос" (Бе-42) / Фото из сети

Через 23 года в России вспомнили о проекте, заявив, что он проходит модернизацию для взятия на вооружение. Более того, в 2016 году начальник Морской авиации Черноморского флота ВМФ России полковник Геннадий Загонов сообщил, что до 2020 года все Бе-12 заменят на А-40.

Со своей стороны в 2018 году российская "Объединенная авиастроительная корпорация" якобы начала работы над возобновлением производства самолета. Машина должна была получить несколько большую взлетную массу и почти вдвое большую дальность – до 11 тысяч километров без дозаправки.

Как читатель может догадаться, ничего из этого не произошло и с тех пор о проекте нет информации. Из этого можно сделать вывод, что если кто-то над чем-то там и работает, то это явно стало очередным долгостроем без конца,

– отметили в Defense Express.

Российские самолеты-амфибии А-40 и Бе-12П-200 / Фото из сети

Почему производство Бе-200 стало проблемным?

"Немного счастливее" оказалась история Бе-200, который разрабатывали с учетом опыта А-40. Однако его создавали как противопожарный самолет, хотя серийная модификация и называется многоцелевой с индексом Бе-200ЧС или Be-200ES-E.

Интересно, что за 25 лет страна-агрессор изготовила всего 20 единиц. Постоянной проблемой было очень малое количество заказов как от собственных силовых структур, так и от экспортных покупателей, что фактически привело к "поштучному производству".

Российский самолет-амфибия Бе200 / Фото из сети

Будучи наследием СССР, этот самолет-амфибия имел двигатели Д-436ТП, которые производились в Запорожье на "Мотор Сичи". Поэтому после начала российско-украинской войны в 2014 году их поставки стали проблемными, а впоследствии и невозможными.

Это привело к попыткам "импортозамещения" – решение сначала нашли в российско-французском SaM146, который устанавливается на пассажирский Sukhoi Superjet 100. Затем россияне взялись за разработку собственного двигателя ПД-8. Оснащенный им Superjet поднялся в небо в 2025 году, но до сих пор это только испытания. Неизвестно, когда он пойдет в серийное производство и будет адаптирован на самолет-амфибию.

В конце концов, Бе-200 заказывали как пожарный и описывали как многоцелевой самолет, однако функционал для противолодочных возможностей ему "не пытались особо поставить, или это никогда не продвигалось как что-то серьезное".

Российский самолет-амфибия Бе-200 взлетает с воды / Фото из сети

Что не так с самолетами наземного базирования?

Во времена СССР существовало мнение, что с подводными лодками противника может бороться самолет наземного базирования без амфибийных возможностей, как это сейчас делает в странах НАТО P-8 Poseidon.

Однако сейчас в строю российской авиации есть только два таких противолодочных самолета – Ил-38 и Ту-142. Оба разработаны по типичной для своего класса схеме на базе пассажирского лайнера Ил-18 и стратегического бомбардировщика Ту-95, поскольку это удешевляет производство и упрощает эксплуатацию.

Российский Ил-38 / Фото из сети

Сейчас страна-агрессор оперирует около 22 Ил-38, которые изготавливались с 1967 до 1972 года – то есть они примерно "ровесники" Бе-12. Однако продолжается их модернизация до стандарта Ил-38Н, что включает продление ресурса и новое оборудование.

Ту-142 также имеются в количестве 22 борта, но их изготавливали вплоть до 1994 года. Вероятно, благодаря принадлежности к семейству Ту-95. И хотя недавно Украина поражала соответствующий завод, проблем с их обслуживанием у россиян в ближайшее время не будет.

Российский Ту-142 / Фото из сети

Почему самолеты-амфибии Бе-12 стали "незаменимыми"?

Поэтому последний новый противолодочный самолет сошел с конвейера в России более 30 лет назад, а в строю остаются хоть и модернизированные, но выпущенные более 50 лет назад борта.

Замена в виде Ил-114МП за годы так и не стала "чем-то большим чем макет", а учитывая проблемы с его базовым пассажирским Ил-114, реализацию не стоит ожидать скоро.

Деградация российского ОПК действительно сделала Бе-12 незаменимыми, причем как по уникальной конструкции, так и по доступному функционалу противолодочных самолетов,

– подытожили аналитики.

В Defense Express отметили, что к этому приложились западные и украинские санкции, а также огромная внутренняя коррупция страны-агрессора. Россия практически потеряла возможность изготавливать новые самолеты-амфибии даже для заказов, передавая в лизинг собственные Бе-200.

Более того, недавний удар ГУР МОУ по Бе-12 действительно "имел хороший эффект" – как минимум в ликвидации уникальных возможностей.

Уничтожение самолетов-амфибий Бе-12 в Крыму: что известно