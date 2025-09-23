Таких самолетов в России всего 6. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Defence Express.

В чем важность поражения Бе-12 в Крыму?

21 сентября сообщалось о поражении трех вертолетов Ми-8 и обзорной РСЛ 55Ж6У "Небо-У". На следующий день, 22 сентября, под удары попали еще один Ми-8 и два противолодочных самолета Бе-12. Эти машины, несмотря на свой возраст (первый полет Бе-12 состоялся в 1960 году), до сих пор находятся на вооружении Черноморского флота России. Стоит отметить, что их количество в строю ограничено – всего 6 единиц.

В декабре 2023 года российское минобороны демонстрировало сюжет с применением Бе-12 для патрулирования акватории Черного моря.

Основное назначение Бе-12 – поиск и уничтожение подводных лодок. Для этого самолет использует магнитометр 1960-х годов и акустические буи, сбрасываемые в районе поиска цели. В учебных сюжетах экипажи также практикуют сброс бомб ПЛАБ-250-120 (вес 123 килограммов), предназначенных для поражения подводных лодок, оснащенных гидростатическим, магнитным или гидроакустическим детонатором для взрыва на заданной глубине или рядом с субмариной.

По вопросу, почему выбрали именно Бе-12 для атаки, есть несколько объяснений. Возможно, это была "свободная охота" на аэродроме противника, где вероятно находились различные цели. Однако более вероятно, что удар был целенаправленным и имел целью ограничить возможности противника.

Уничтожение Бе-12, как противолодочного самолета, потенциально создает благоприятные условия для действий украинских подводных дронов. Например, на выставке Defense Tech Valley 2025 во Львове представили украинское семейство подводных дронов "Толока", которых Бе-12 мог бы обнаруживать.

Главный редактор Defence Express Олег Катков объяснил 24 Каналу важность поражения таких целей. Этот самолет выполнял задачи патрульного самолета. То есть того, который патрулирует акваторию моря и ищет украинские надводные морские дроны.

Какие характеристики самолета Бе-12?

Самолет-амфибия Бе-12 "Чайка" был разработан в КБ Бериева в начале 1960-х годов на замену устаревшего Бе-6. Первый полет состоялся 18 октября 1960 года, а серийные поставки в ВМФ начались в 1963 году.

Основные характеристики:

Максимальная скорость – 530 километров в час,

боевая нагрузка – до 1 500 килограммов,

экипаж – четыре человека.

Для поиска подводных лодок на носу самолета установлена РЛС, а в хвостовой части – датчик магнитных аномалий. Техника также оснащена разведывательной и фотоаппаратурой.

Всего изготовили 150 единиц Бе-12 различных модификаций.

Что известно об уничтожении Бе-12 "Чайка" в Крыму?