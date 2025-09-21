По ее словам, власти России ничего не делают с украинскими БпЛА. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР МО Украины.
Что ГУР узнали из перехваченного разговора?
В перехваченном разговоре жительница Белгородской области России рассказывает об аресте заместителя губернатора области Гладкова за взятки.
Арестовали гладкова заместителя. Уже сколько наворовал... Уже в Курске, его же забрали в Курск. Вот такое... На одну пенсию нет только денег,
– жалуется россиянка на суржике.
Ее также смущают украинские беспилотники. По ее словам, российская власть никак с ними не борется.
ГУР перехватили разговор жительницы Белгородщины: смотрите видео
Что известно о последних операциях ГУР?
Беспилотники ГУР "Призраки" поразили три российских вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму.
Бойцы ГУР провели спецоперацию на Тендровской косе, уничтожив российский многоцелевой гусеничный тягач ДТ-10 "Витязь". Уничтожение техники значительно усложнило логистические возможности российской армии в этом районе.