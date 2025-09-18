Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
Как к России подкрадывается демографическая катастрофа?
По данным закрытых демографических сводок, циркулирующих во внутреннем обороте российских структур, в течение следующих пяти десятилетий население государства-агрессора может уменьшиться минимум на 25%.
Уже сегодня на предприятиях ощущается серьезный дефицит рабочих рук, а профессионально-технические учебные заведения недополучают абитуриентов.
К слову: население России сейчас составляет около 143,5 миллиона.
Худшие показатели зафиксированы в регионах Дальнего Востока, где Москва мобилизовала значительную часть мужского населения и отправила воевать.
Развязанная кремлем агрессия стала одной из ключевых причин ухудшения демографической ситуации и пессимистических прогнозов относительно будущего страны.
За время боевых действий Россия потеряла более миллиона военных убитыми и ранеными. Преимущественно это мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, которые формируют основу демографической пирамиды
Чтобы хотя бы частично сдержать кризисные тенденции в экономике и демографии, в Москве предлагают шире привлекать трудовых мигрантов. В то же время их также активно вербуют для войны.
Такой подход кремля в очередной раз свидетельствует о нежелании путинской диктатуры прекращать боевые действия, а наоборот – продолжать войну против Украины, до последнего используя порабощенные народы так называемой РФ, а также мужское население на оккупированных украинских территориях,
– подчеркнули в ГУР.
Как Россия пытается бороться с демографическим кризисом?
В России предлагают наказывать неженатых мужчин исправительными работами или отправкой на войну за отсутствие попыток создать семью.
Также ощутима провальная миграционная политика. Россия зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов – для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако страна-агрессор стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины.
Ранее российская федеральная служба государственной статистики прекратила публиковать данные о рождаемости и смертности. Журналисты отмечают, что в обзоре социально-экономического положения России за май раздел Демография – отсутствует.