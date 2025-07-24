В частности, наказании неженатых мужчин, которые не пытаются создать семью. Об этом в четверг, 24 июля, сообщили в Службе внешней разведки Украины, передает 24 Канал.
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Что известно о демографическом кризисе в России?
По данным разведчиков, депутаты Госдумы рассматривают предложение так называемых активистов о внесении неженатых мужчин, не делающих попыток создать семью, в "черный список МВД". Их могут наказывать исправительными работами или отправкой на войну в случае отсутствия свиданий в течение 3 месяцев.
Также ощутима провальная миграционная политика. Россия зависит от трудовых мигрантов из Центральной Азии и других регионов – для ликвидации дефицита рабочей силы. Однако страна-агрессор стремится использовать их для пополнения своих военных рядов в войне против Украины.
Отсутствие эффективной интеграционной политики, рост ксенофобии и дискриминационные практики только усугубляют проблему,
– отмечают в СВР.
Еще одной тенденцией является привлечение несовершеннолетних к работе в военно-промышленном комплексе, в частности к изготовлению БпЛА.
Такие практики свидетельствуют о деградации социальных стандартов и приоритетов государства, которое прибегает к принуждению и репрессиям и ставит военные цели выше благосостояния своих граждан,
– заключают разведчики.
Напомним, ранее российская федеральная служба государственной статистики прекратила публиковать данные о рождаемости и смертности.