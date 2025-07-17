Боец спецподразделения "Тимура" ГУР МО Роланд рассказал 24 Каналу, что враг с начала вторжения в 2022 году стал менее подготовленным. Россияне придумали свои механизмы поощрения личного состава, однако они не действенны, учитывая мотивацию солдат.

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Кого Россия отправляет на войну в Украину?

Боец Роланд подчеркнул, что варварские методы, которые военное руководство России использует, чтобы заставлять солдат идти в наступление и зверские наказания за отказ, не будут работать всегда.

Их (личного состава России – 24 Канал) качество сильно упало. В 2022 году были контрактники, которые много умели, у которых были какие-то навыки по работе с вооружением, понимание тактики и тому подобное. Сейчас это в основном всякий "мусор и хлам", который они набрали непонятно где,

– сказал он.

Россия отправляет на войну преимущественно преступников, которые долго сидели в тюрьмах, или людей, у которых тяжелые жизненные обстоятельства. Всех заманивают просто деньгами.

Их морально-деловые и профессиональные качества на уровне плинтуса. Из-за того, что их палкой гонят вперед, они делают нам проблемы. Поэтому их не надо недооценивать. Однако в целом их преимущество и продвижение, которые есть – это из-за наличия ресурсов, а не из-за их качества,

– объяснил боец.

Заметим, в России сотрудников Воронежского института МЧС заставляют под угрозой мобилизации дежурить возле военных объектов, хотя они не имеют ни надлежащей подготовки, ни защиты. Активисты и родственники сообщают, что некоторых работников также заставляют подписывать контракты на военную службу под давлением, что свидетельствует об острой нехватке личного состава в российской армии.