Боєць спецпідрозділу "Тимура" ГУР МО Роланд розповів 24 Каналу, що ворог від початку вторгнення у 2022 році став менш підготовленим. Росіяни придумали свої механізми заохочення особового складу, проте вони не дієві з огляду на мотивацію солдатів.

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Кого Росія відправляє на війну в Україну?

Боєць Роланд підкреслив, що варварські методи, які військове керівництво Росії використовує, щоб змушувати солдатів йти в наступ та звірячі покарання за відмову, не працюватимуть завжди.

Їхня (особового складу Росії – 24 Канал) якість сильно впала. У 2022 році були контрактники, які багато вміли, в яких були якісь навички по роботі з озброєнням, розуміння тактики й тому подібне. Зараз це в основному всяке "сміття і непотріб", яке вони набрали незрозуміло де,

– сказав він.

Росія відправляє на війну переважно злочинців, які довго сиділи у тюрмах, або людей, у яких важкі життєві обставини. Всіх заманюють просто грішми.

Їхні морально-ділові та професійні якості на рівні плінтуса. Через те, що їх палкою гонять вперед, вони роблять нам проблеми. Тому їх не треба недооцінювати. Однак загалом їхня перевага і просування, які є – це через наявність ресурсів, а не через їхню якість,

– пояснив боєць.

Зауважимо, у Росії співробітників Воронезького інституту МНС змушують під загрозою мобілізації чергувати біля військових об'єктів, хоча вони не мають ані належної підготовки, ані захисту. Активісти й родичі повідомляють, що деяких працівників також змушують підписувати контракти на військову службу під тиском, що свідчить про гостру нестачу особового складу у російській армії.