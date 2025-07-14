Про це розповідає 24 Канал з посиланням на "Атеш". У Росії набирає обертів прихована мобілізація, до якої активно залучають цивільних працівників.

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Росія змушує рятувальників охороняти армійські об’єкти

Зокрема, співробітників Воронезького інституту МНС під загрозою мобілізації примушують виходити на чергування біля військових та оборонних об’єктів. Формально це пояснюють необхідністю реагувати на удари безпілотників, повідомляють активісти руху "Гражданская сила", посилаючись на інформацію від родичів працівників інституту.

За їхніми словами, ситуація викликає серйозне занепокоєння, адже людей фактично змушують виконувати небезпечну роботу без належної підготовки та захисту. Крім того, багато кого змушують підписати контракти на військову службу під тиском і погрозами мобілізації.

Під загрозою мобілізації / Фото: "Атеш"

Родичі та активісти б’ють на сполох: співробітників інституту МНС фактично відправляють у зону підвищеного ризику, тоді як засоби протиповітряної оборони, здатні прикрити ці об'єкти, перекинуті ближче до фронту та в Московську область. Це робить їх особливо вразливими до можливих ударів.

Активісти закликають працівників не погоджуватися на такі накази та наголошують, що ці об’єкти вже стали законними цілями для Сил оборони України. Така "тиха" мобілізація лише підсилює страхи серед цивільного населення та свідчить про брак особового складу у війську Росії.